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OL工作8小時沒和同事聊天出現「驚人變化」 釣出上班族喊：舒服

聯合新聞網／ 綜合報導
來到新職場，不只要熟悉工作內容，怎麼與同事相處也成為重要課題。僅為情境配圖，取自Unsplash
來到新職場，不只要熟悉工作內容，怎麼與同事相處也成為重要課題。僅為情境配圖，取自Unsplash

來到新職場，不只要熟悉工作內容，怎麼與同事相處也成為重要課題。近日一名女網友表示，在前公司上班時因為同事之間極少互動，自己也習慣安靜的氛圍了，怎料換了新工作，想開口跟人聊天找話題竟「結巴」，她也好奇詢問眾網友：「工作8小時都不聊天會變怎樣？」

原PO在Dcard發文表示，前公司上班氛圍都是自己做自己的事，同事間極少有互動聊天，原以為自己習慣了，但是到了新公司快三個月，同事間是會聊天的類型，感情也都很好，「剛到公司的時候主管也都有主動跟我聊天，但是好像我都無意識句點，她也說之後如果想加入也可以，但我那個時候因為都在學習新工作，不想要還沒上手就去想如何融入同事，沒有加入聊天我也覺得沒差，專心自己的工作、不要出錯」。

直到現在原PO在工作上已經是可以獨立作業的階段，也變得開始有空檔，「前幾天想要開話題，我發現我講話竟然會結巴，怎麼會這樣，難道一天8小時不說話一陣子就會變這樣嗎？」原PO一來擔心，同事會不會已經習慣原本很安靜的她，二來是當同事在聊天時，她早已一個人默默把其他人的工作都做完了，害怕「一份薪水做兩個人的事，然後這個模式就變日常」。

對此一派網友們表示，「上班不聊天比較不會分心，速度也比較快」、「我很常一整天都沒說話耶，頂多買東西的時候跟店員說謝謝，能安靜不用社交，對內向的我來說是最舒服自在的狀態」、「我就是，整天只有早、拜拜」；另一派人則說，「我自己上班是沒辦法接受8小時不跟同事聊天，那會讓我超悶的，我一定要偶爾聊天一下才會有活力」、「話癆路過哈哈，不過我覺得是人設問題，我去很在意員工聊天的公司也照聊，還跟老闆的親戚聊天」。

另外，也有網友表示，「建議可以先從同事周邊的東西下手會比較好開話題，例如同事桌上的擺設，妳可以說好可愛、哪裡買的之類的，或是中午可以討論哪一間餐廳好吃」、「看妳的部門單位，適當社交有助於工作，但跟同事間的話題是要篩選一下比較好，私事最好不要說，也避免議論同事，可以閒聊一些無傷大雅的話題，畢竟防人之心不可無」。

Dcard 薪水 職場

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