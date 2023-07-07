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1人飽全家飽！主管討厭不婚主義者「自私利己」 網怒：關他屁事

聯合新聞網／ 綜合報導
職場示意圖。 圖／ingimage
職場示意圖。 圖／ingimage

職場上總是會遇到各式各樣的人，有的人能和同事相處愉快，但也有人容易格格不入。一名網友在Dcard發文，他透露公司主管很直言表示討厭不婚的人，只要「一個人飽就全家飽」，這種人比較自私利己，沒想到一席話引來眾人撻伐。

原PO寫道，主管日前跟他抱怨說自己最討厭的就是不婚主義的人，這些人中午吃蛋白粉配水煮蛋、雞胸肉等健身健康餐，下了班不加班，還跑去健身運動，只要「一個人飽全家飽」，身材還能維持得很標準，而且存的錢不是去旅遊不然就是投資自己，讓主管覺得這種人都是「自私利己」。

抱怨歸抱怨，主管也坦承其實很羨慕這些人，只是不看好，「對公司、對國家、對經濟都沒有幫助與貢獻，只有對自己好」，這樣的言論也讓原PO想問大家「你們也討厭這種人嗎？」

貼文引起熱議，「因為這種人是自律的人，動不動工作效率一個太高就會直接爬到他（主管）頭上了，他就被淘汰了」、「拜託，照顧好自己的身心健康，減少醫療資源的花費是對國家、經濟極大的貢獻欸」、「關他什麼事，至少我們知道如何管好自己，沒有成為社會國家的負擔，而不是生了不養不教，造成社會亂源之一」、「老話一句…干他屁事？他的想法又干我屁事？」、「這種人的確就是比較自由啊，難掌控、難奴役，他當然覺得不好，有生小孩有家庭有房貸車貸的哪敢不乖乖工作，越老還越不敢離職，他當然覺得好」、「其實他是在羨慕你！結婚被家庭套牢，有小孩被小孩追著跑，人生除了工作就是家庭，沒有自己的時間」。

主管

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