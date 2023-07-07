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暑假打工生休假被凹上班不成竟扣薪 勞工局警告：最重罰百萬

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
學生暑假打工休假臨時被要求代班，無法配合遭記曠職扣1日薪，勞工局警告雇主違反勞基法最重罰百萬元。圖／新北市勞工局提供
學生暑假打工休假臨時被要求代班，無法配合遭記曠職扣1日薪，勞工局警告雇主違反勞基法最重罰百萬元。圖／新北市勞工局提供

暑假是學生打工旺季，小明(化名)選擇到飲料店打工賺學費，時薪180元旦只有3名工讀生，平常6小時班若同事請假可能一天工作高達10小時，且一周可能沒休一天也沒加班費，甚至休假臨時被要求代班，無法配合遭記曠職扣1日薪，小明怒向勞工局申訴，勞工局警告雇主違反勞基法最重罰百萬元。

新北市勞工局長陳瑞嘉表示，許多工讀生因對勞基法規定認知不足，導致不清楚如何保障自身權益，更有不少雇主認為兼職工讀生不適用勞基法，甚至長期違反相關規定而不自知。

勞工局說PT(計時人員、工讀生)也適用勞基法，工讀生和正職一樣，都是勞基法的適用對象。PT也有勞基法規定的一例一休，也就是PT連續上班不得超過7天，且第6天需加發休息日加班費。另一般PT排班工作時數會低於8小時，倘若單日工作超過8小時，或於休息日出勤，應依法計給加班費。

勞檢處提醒，學生在暑期應徵工作前可先上網搜尋新北勞動雲違法雇主查詢專區，瞭解事業單位是否有違規紀錄。拿到薪水後也要注意，除了法定扣減項目(如勞、健保自付額等)外，雇主應依照出勤狀況全額發給工資不可隨意扣薪。也可以上網利用勞動部「加班費試算系統」，瞭解是否少算、漏算。

勞動檢查處去年針對175家事業單位實施「工讀生與部分工時勞工勞動條件專案檢查」，雇主未依規定計給加班費占大多數。今年將擴大抽查家數，預計對300家以上事業單位進行檢查，發現違反相關勞基法規定，將處2萬元以上、100萬元以下罰鍰，並公布公司名稱及負責人姓名等資訊。

加班費 勞工局

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