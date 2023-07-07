去親戚公司上班更輕鬆？他曝6年慘痛經驗勸世：知人知面不知心

在「大缺工」的環境下，現今工作難找，若有管道能進入親戚公司工作，不少人認為會比在外面輕鬆，但實際上也未必會是好下場。一名在親戚公司裡工作6年的網友就分享慘痛經驗，並奉勸那些想進入親戚公司工作的人，一定要想清楚。

該名網友在Dcard分享，父母與親戚感情很好，加上對方沒有小孩，因此在他大學畢業前夕，就被親戚詢問有無興趣接班，他答應後便以「業務助理」的職稱進入公司，怎料一進公司薪水就比剛出社會的新鮮人還低，直到他離職前都沒調整。

原po透露，親戚告訴他要磨練，「一早到公司，每天洗杯子、拖地、倒垃圾、買便當的雜事變成日常」，之後便打著「磨練」的名號，連搬貨、送貨、品管、加工等雜事，全都變成他的工作範圍，且即使到了晚上11、12點接到工作電話，也要馬上處理。

由於公司是傳統產業，親戚對於行銷完全不重視，所以他花好幾萬自學Photoshop跟Illustrator，結果學了以後連行銷工作都落在他身上，從素材蒐集、拍照、修圖、排版、字型、英文文案全由他包辦。

原po表示，「直到6年過去了，我已經有能力獨當一面去面對客人的問題並且給出解決方案，但努力依然被當成空氣，薪水一樣比社會新鮮人低」，甚至還在他父母面前說，公司一交到他們手上就馬上倒。更慘的事，公司是採責任制，所以無論加班到多晚，永遠都不會有加班費，但親戚報稅一樣有報加班費。

這項經歷讓他感嘆，「很多傳產的老闆在過去賺到錢就覺得自己非常了不起，只能說他們在台灣經濟起飛時做了對的決定，但在現行的時空環境背景下，又有多少過往的老闆能夠在現在世代中賺錢」。

如今6年過去，他決定和哥哥自己出來開公司，最後他也奉勸各位有考慮去親戚公司上班的人，事先一定要想清楚，可以的話最好了解一下有無規劃和計畫，觀察可行性後再做決定。

文章曝光，網友們紛紛表示，「感覺這親戚就是雙面人，一開始畫大餅說好話，裝作一副好人，等進公司馬上原形畢露，各種壓榨刁難，真的是知人知面不知心」、「我以前也在親戚的公司上班，不過起薪給的蠻高的、加班隨意，但後來想去外面見世面就離職了」、「我也是在親戚公司上班，跟你遭遇重疊度超級高的」、「人生沒有白走的路，恭喜」。