超過8成員工自認碰過爛上司！逾6成最不爽差別待遇、名人上司最熱門的是他

一位員工在企業裡的工作狀態，往往與其上司息息相關。若是碰到好的上司，那麼做起事來自然特別帶勁。反之碰到不好的領導，有可能會嚴重影響自身的工作意願。日本人力網站「エン転職」近來就針對8638人問卷調查，分析出大家喜歡和討厭的上司特質是什麼。

根據問卷結果，在「你碰過值得尊敬的上司嗎」問題裡，有66％的人回答「有」，34％的人回答「沒有」。而在「該上司哪一點值得尊敬呢」的問題中，以61％的「關鍵時刻會保護部下」選項最高，次之則是60％的「正確的指導、指示」，其次則為59％的「無論何時都能商量事情」。

另一方面，在詢問「碰過令人困擾的上司嗎」的問題裡，有高達86％的人回答「有」。而困擾的選項中，以65％的「面對每個人的態度都不一樣」居冠，再來則是「在關鍵時刻沒有保護部下」、「說話顛三倒四」兩選項以56％並列第二名。

而在期待上司該怎麼做的部分，前三名分別是63％的「公正公平的進行評價」、61％的「能夠採納自己的意見」及55％的「做出正確判斷」。

最終問到「在各種名人之中，你心目中理想的上司是誰」時，男性前三名分別是日本經典賽棒球總教練栗山英樹、搞笑藝人明石家秋刀魚及内村光良。女性前三名則是演員天海祐希、主播水戶麻美及模特兒安美佳。