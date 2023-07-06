主管怨最討厭「這種人」偏自私自利 網一看笑了：他在羨慕！

現在不少年輕人是不婚主義者，近年通貨膨脹的環境讓不少人成為躺平族。一名網友表示，主管抱怨討厭不婚主義者，一個人飽全家飽、存的錢不是去旅遊就是投資自身，雖然很羨慕但不看好，於是原po想問問，「你們也討厭這種人嗎？」。

一名網友在Dcard「工作版」發文，主管抱怨最討厭不婚主義者，中午常吃蛋白粉配健康餐，不加班下班後就去健身運動，一個人飽全家飽，存錢都是用在旅遊或是投資自身，身材永遠保持標準，他認為這種人都偏自私自利，雖然很羨慕但不看好，這類型的人對公司公司、國家、經濟都沒有幫助與貢獻，只有對自己好，於是想問問網友「你們也討厭這種人嗎？」。

網友紛紛表示，「因為這種人是自律的人，動不動工作效率一個太高，就會直接爬到他頭上了，他就被淘汰了」、「請產假婚假育嬰假的時候，大概又是另一副嘴臉」、「重點：他很羨慕」、「這不是在說我嗎？顧好自己不犯罪，人生就有60分了吧」、「時代不同，想法不同，我只追求人生開心，怎麼樣會開心我就怎麼做，旅遊會開心就去旅遊，不要想那麼多有的沒的」、「關他什麼事，至少我們知道如何管好自己，沒有成為社會國家的負擔，而不是生了不養不教，造成社會亂源之一」、「資方都討厭不奴的人啊」。

有網友則表示，主管在羨慕原po，「這種人的確就是比較自由啊，難掌控、難奴役，他當然覺得不好，有生小孩、有家庭、有房貸、車貸的哪敢不乖乖工作，越老還越不敢離職，他當然覺得好」、「其實他是在羨慕你！ 結婚被家庭套牢，有小孩被小孩追著跑，人生除了工作就是家庭，沒有自己的時間」、「其實他是既羨慕又忌妒，因為現代年輕人可以選擇他當時沒得選的自由，長輩們把人生看作是一種責任，需犧牲私心把人生奉獻給家庭和事業，而現代人把人生看作享受，我爽和自身權益最重要，其他會影響到生活品質的事物一概不碰不接受」。