快訊

李玟站上奧斯卡的那天...外媒怎麼報導CoCo Lee的訃聞？

歐洲觀光的疑惑雕像：大象身上為何背著一座塔？

高溫熱爆…板橋文聖街一帶下午突停電 共影響3013戶

主管怨最討厭「這種人」偏自私自利 網一看笑了：他在羨慕！

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友表示，主管抱怨討厭不婚主義者，一個人飽全家飽、存的錢不是去旅遊就是投資自身，雖然很羨慕但不看好，於是原po想問問，「你們也討厭這種人嗎？」。圖／ingimage
有網友表示，主管抱怨討厭不婚主義者，一個人飽全家飽、存的錢不是去旅遊就是投資自身，雖然很羨慕但不看好，於是原po想問問，「你們也討厭這種人嗎？」。圖／ingimage

現在不少年輕人是不婚主義者，近年通貨膨脹的環境讓不少人成為躺平族。一名網友表示，主管抱怨討厭不婚主義者，一個人飽全家飽、存的錢不是去旅遊就是投資自身，雖然很羨慕但不看好，於是原po想問問，「你們也討厭這種人嗎？」。

一名網友在Dcard「工作版」發文，主管抱怨最討厭不婚主義者，中午常吃蛋白粉配健康餐，不加班下班後就去健身運動，一個人飽全家飽，存錢都是用在旅遊或是投資自身，身材永遠保持標準，他認為這種人都偏自私自利，雖然很羨慕但不看好，這類型的人對公司公司、國家、經濟都沒有幫助與貢獻，只有對自己好，於是想問問網友「你們也討厭這種人嗎？」。

網友紛紛表示，「因為這種人是自律的人，動不動工作效率一個太高，就會直接爬到他頭上了，他就被淘汰了」、「請產假婚假育嬰假的時候，大概又是另一副嘴臉」、「重點：他很羨慕」、「這不是在說我嗎？顧好自己不犯罪，人生就有60分了吧」、「時代不同，想法不同，我只追求人生開心，怎麼樣會開心我就怎麼做，旅遊會開心就去旅遊，不要想那麼多有的沒的」、「關他什麼事，至少我們知道如何管好自己，沒有成為社會國家的負擔，而不是生了不養不教，造成社會亂源之一」、「資方都討厭不奴的人啊」。

有網友則表示，主管在羨慕原po，「這種人的確就是比較自由啊，難掌控、難奴役，他當然覺得不好，有生小孩、有家庭、有房貸、車貸的哪敢不乖乖工作，越老還越不敢離職，他當然覺得好」、「其實他是在羨慕你！ 結婚被家庭套牢，有小孩被小孩追著跑，人生除了工作就是家庭，沒有自己的時間」、「其實他是既羨慕又忌妒，因為現代年輕人可以選擇他當時沒得選的自由，長輩們把人生看作是一種責任，需犧牲私心把人生奉獻給家庭和事業，而現代人把人生看作享受，我爽和自身權益最重要，其他會影響到生活品質的事物一概不碰不接受」。

主管 結婚 健身 單身

延伸閱讀

女子新婚之夜累到不想洞房 新郎隔天竟怒提離婚

男友約高級夜景餐廳吃飯 她以為「要求婚了」卻聽見絕望答案

不再是地球上最幸福的國度！不丹年輕人出走他鄉 背後原因曝光

交往6年想結婚！準岳父大開「5條件」 竟還要幫他兒子繳車貸

相關新聞

主管怨最討厭「這種人」偏自私自利 網一看笑了：他在羨慕！

現在不少年輕人是不婚主義者，近年通貨膨脹的環境讓不少人成為躺平族。一名網友表示，主管抱怨討厭不婚主義者，一個人飽全家飽、存的錢不是去旅遊就是投資自身，雖然很羨慕但不看好，於是原po想問問，「你們也討厭這種人嗎？」。

兼職數暴增23% 線上打字、試穿拍照、海外工作詐騙夯

為了補足缺工人力，104人力銀行7月最新資料，全台兼職工作數逼近19萬個，比去年同期暴增23%；兼職工作最多的三大產業為...

九年級職涯規劃向「錢」看 近七成願當主管職爭取高薪

服務業求職平台「518熊班」發布針對00世代進行調查，發現Z世代求職者最擔心「外語能力不夠理想」，而無法爭取到更好的工作...

Metoo如果發生在職場：他指性騷事件對勞資關係更為棘手

2023年6月起台灣MeToo風波持續延燒，縱使涉及的範圍已遍佈政黨、影視、教育、社運、媒體、醫療、司法、綜藝、音樂、體育、公部門等諸多職場領域，爭議事件累計達百餘起，且大多為適用《性別工作平等法》中「執行職務」時所遭遇的經歷，然而，對個人行為的聲援或譴責仍佔輿論多數，甚少進一步探討背後環境如何養成。

超狂！科大畢業生三周拿下八錄取通知 面試技巧大公開

畢業不過短短三周，已經有科大應屆畢業生「密集面試了12間公司，拿到了8個錄取通知」，有網友以自身為例，在社群平台上分享自...

不加班遭資遣？他霸氣檢舉前公司 網讚：太帥了

勞工遇到不合理的資遣該怎麼做？主管讓你自行選擇「自願離職」或「資遣」該如何抉擇？遭話術卻不自知？一名網友在Dcard上分享自己在前份工作遭資遣的經歷，他的應對獲得網友大讚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦