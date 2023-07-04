畢業後仍做工讀有1優勢？ 內行人曝：比正職爽

許多人畢業後會找全職工作，但也有些人會選擇彈性的兼職工作渡過。近日有網友表示，他目前想要轉職服務業，因此想做短期打工體驗看看，好奇「有人畢業還在工讀的嗎？」

一名網友在Dcard發文表示，他打算跳槽到服務業，但礙於沒有工作經驗，因此想先找3-6個月的短期打工嘗試。

原PO指出，一般多數人都是為了要考國考，才做工讀工作，好奇「不知道有沒有人畢業後，有其他原因在做工讀嗎？」

對此，網友們回應「做工讀的優點在於不用扛責任」、「我現在就在當工讀，有三節禮金跟特休，一天上8小時還有3萬多，我覺得每天都很開心」、「我做工地兩份工讀，月薪也有5萬」、「我從畢業到現在已經2年了，還在做工讀，班多一點可以拿到4萬元，跟正職一樣多」、「我覺得工讀很好，沒有責任制問題。全職加班加到死也沒有加班費，工讀時間到就走人」。