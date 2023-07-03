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改善疫後缺工 勞動部推先僱後訓培育生手

中央社／ 台中3日電

暑期旅遊旺季到來，旅宿業面臨缺工問題，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，鼓勵雇主以「先僱後訓」方式辦理專案職缺新進人員訓練，已有中部旅宿業者率先進用員工。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情緩解，觀光旅遊業逐漸復甦，暑期旅遊旺季到來，旅宿業者卻面臨缺工問題，勞動部推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，鼓勵雇主以「先僱後訓」方式辦理專案職缺新進人員訓練，將補助企業每人每月新台幣1.2萬元，最長補助3個月，偏遠地區再加碼3000元。

勞動部勞動力發展署中彰投分署長劉秀貞今天表示，為解決旅宿業疫後缺工問題，協助勞工與雇主供需對接，提供先僱後訓方式，企業可依工作所需知識或技能，安排職場導師即時提供學員所需職務訓練，工作崗位訓練費用由勞動部補助。

劉秀貞指出，中彰投轄區各就業中心積極為失業民眾與缺工行業媒合，台中逢甲商圈的碧根逢甲酒店是首例媒合成功。

為改善疫後產業復甦所形成的缺工現象，中彰投分署表示，中央透過跨部會合作，從獎勵勞工就業、鼓勵雇主進用2大面向，改善產業缺工問題。

其中為鼓勵民眾投入專案職缺，中彰投分署指出，員工只要受僱就業滿30天，符合一般身分的全時工作者每月可請領6000元津貼；符合中高齡等特定對象的全時工作者每月可請領1萬元津貼，最長獎勵12個月，特定地區再加碼3000元。

勞動部

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