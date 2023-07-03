「老闆有夠摳！」辦公室3年沒開冷氣 他1理由吞忍不離開：要罵醒我嗎？

近年夏天氣溫越來越高，不少人期待上班可以進辦公室吹冷氣消暑，但一名網友就表示他待的公司至今3年沒開過冷氣，且福利也不優，但卻有1點好處讓他捨不得離開公司，貼文引起許多網友熱議。

這名網友在匿名2公社發文表示，他公司的辦公室已經3年沒開冷氣，又沒員工旅遊、沒尾牙、沒員工聚餐，「除了可以準時上下班接送小孩之外，已經沒有任何優點了」，他無奈苦笑「可以罵醒我嗎？」

網友們都被原PO堅強的毅力給震驚，看不下去直呼「老闆也太摳了！」紛紛留言苦勸，「真慘，沒尾牙、沒員旅我可以接受，但沒冷氣是想怎樣⋯⋯，除非薪資還在接受範圍，不然我應該是不會繼續待」、「都怨氣這麼深了，你還留戀什麼？」、「你不離職一定就是有原因」。

不過，也有網友無奈笑回「唉⋯工作從來沒有冷氣吹，因為都在幫客人裝冷氣」、「如果你跟做外送員比較，你會發現其實你的工作還不錯」、「我還做過一間科技廠，萬年沒調薪、沒冷氣、沒年終、沒三節禮金、沒尾牙的，永遠都是基本薪資，這樣有安慰的你嗎？」、「我曾待在沒冷氣的辨公室6年多，現在換工作了，可以我的前同事們曾待在沒冷氣倉庫N年以上」。

許多網友認為能不能接受如此嚴苛的工作環境在於「薪資優不優渥」，「薪資比較重要，還有有沒有無薪假？」、「薪水還不錯？不然怎待得住」、「冷氣這件事也不是最重要的，重點是薪水好嗎？如果薪水不好，基本的勞基法也不遵守，那就真的不需要再待下去」。