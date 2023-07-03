快訊

獨／侯友宜首度表態！支持合乎中華民國憲法的九二共識

真夏日降臨 專家指這兩天最熱「短時間內生不出颱風」

傳LINE訊息「1開頭」讓人氣炸！ 一票苦主煩死：這種人真的超多

聽新聞
test
0:00 / 0:00

「老闆有夠摳！」辦公室3年沒開冷氣 他1理由吞忍不離開：要罵醒我嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
辦公室示意圖。圖／ingimage
辦公室示意圖。圖／ingimage

近年夏天氣溫越來越高，不少人期待上班可以進辦公室吹冷氣消暑，但一名網友就表示他待的公司至今3年沒開過冷氣，且福利也不優，但卻有1點好處讓他捨不得離開公司，貼文引起許多網友熱議。

這名網友在匿名2公社發文表示，他公司的辦公室已經3年沒開冷氣，又沒員工旅遊、沒尾牙、沒員工聚餐，「除了可以準時上下班接送小孩之外，已經沒有任何優點了」，他無奈苦笑「可以罵醒我嗎？」

網友們都被原PO堅強的毅力給震驚，看不下去直呼「老闆也太摳了！」紛紛留言苦勸，「真慘，沒尾牙、沒員旅我可以接受，但沒冷氣是想怎樣⋯⋯，除非薪資還在接受範圍，不然我應該是不會繼續待」、「都怨氣這麼深了，你還留戀什麼？」、「你不離職一定就是有原因」。

不過，也有網友無奈笑回「唉⋯工作從來沒有冷氣吹，因為都在幫客人裝冷氣」、「如果你跟做外送員比較，你會發現其實你的工作還不錯」、「我還做過一間科技廠，萬年沒調薪、沒冷氣、沒年終、沒三節禮金、沒尾牙的，永遠都是基本薪資，這樣有安慰的你嗎？」、「我曾待在沒冷氣的辨公室6年多，現在換工作了，可以我的前同事們曾待在沒冷氣倉庫N年以上」。

許多網友認為能不能接受如此嚴苛的工作環境在於「薪資優不優渥」，「薪資比較重要，還有有沒有無薪假？」、「薪水還不錯？不然怎待得住」、「冷氣這件事也不是最重要的，重點是薪水好嗎？如果薪水不好，基本的勞基法也不遵守，那就真的不需要再待下去」。

薪資 冷氣 離職

延伸閱讀

彌月紅包只包600元「同事嫌不上道」不給蛋糕 他傻眼：這還有公訂價？

不停讓就開罰⋯行人路權可以維持多久？網曝台人習性：做做樣子啦

台灣街頭越來越多中國大陸小吃？他逛夜市傻眼「啥是冰粉」：一查全是抖音美食

一不小心就噴錢！台電曝「冰箱省電3妙招 」 塞滿直接NG

相關新聞

嘉義縣身障者就業率不到17% 首創免費搭小黃上下班

嘉義縣身心障礙者約3萬7千人、就業率不到17%，除了克服自身障礙，交通不便需多次轉乘，也降低身障者外出工作意願。嘉義縣首...

「老闆有夠摳！」辦公室3年沒開冷氣 他1理由吞忍不離開：要罵醒我嗎？

近年夏天氣溫越來越高，不少人期待上班可以進辦公室吹冷氣消暑，但一名網友就表示他待的公司至今3年沒開過冷氣，且福利也不優，但卻有1點好處讓他捨不得離開公司，貼文引起許多網友熱議。

企業續缺工 鋒形科技：今年是畢業生史上最佳求職時機

企業所面臨的缺工潮尚未獲得紓解，今(2023)年堪稱畢業新鮮人史上最佳求職時機！根據雲端人資系統領導廠商鋒形科技（Fem...

需工殷切 勞動部推疫後方案助民眾「加薪」謀職

疫後產業缺工雪上加霜 ，勞動部即起推出「疫後改善缺工擴大就業方案」，符合資格民眾每月可獲得6000元到1萬元獎勵金，鎖定...

如何一口氣拿下8間企業錄取？企業人資揭密

畢業季是每年求職的高峰，有近20萬新鮮人準備投入職場，社群平台上有不少求職者分享面試心得，有求職者彷彿開了外掛，一口氣拿...

為何報考公職人數下降？ 跳出「協和號效應」是唯一出路

據報載，公務人員考試報考人數逐年下降，於是筆者查閱考選部的資料。果然，高、普、初、特考的報考人數高峰在2012年，達53.7萬人...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦