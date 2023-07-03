京元電竹南擴廠 將增1500個職缺

面試是進入職場的第一個關卡，雇主和求職者可藉機來了解彼此，不過有一名網友卻很懊惱自己在面試時脫口說了一句話，讓他事後回想起來覺得很蠢、很沒禮貌，不過其他鄉民則留言為原PO打氣。

2023-06-30 13:19