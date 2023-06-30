請特休要提前多久申請才合理？ 多數網友曝：想請就請

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇「特休要提前多久請？」示意圖／ingimage
一名網友好奇「特休要提前多久請？」示意圖／ingimage

特休要提前多久請才合適？日前一名網友表示，他們公司老闆突然要求「特休要提前2週請假」，讓他好奇「這樣合理嗎？」對此，多數網友表示「我都當天才請假」，但也有網友回應「我們公司規定要2-3個月以前提出，建議提前請，給同事方便排事情」。

一名網友在PTT表示，他們公司原本沒有規範要提前多久請特休，但是老闆最近突然要求員工「提前2週請特休」，主管也在勞資會議解釋，不管請幾天的特休，都要前兩週提出，他好奇「其他公司的請假規定是如何？大家都是提前多久請假？」

對此，多數網友回應「我們是想請就請，事後補單也可以」、「前公司沒有特別規定，有當天早上才請假的人，但是撇除急事的話，基本上大家都會提前一週左右」、「我們公司是想請就請，事後補請也可以，但前提是不能請了結果工作被客訴」、「要請就請，這是你的權利，我都當天早上請」。

但也有網友會提前請「我如果有事先規劃的話，會提前幾天請，給其他人好做事」、「我們都盡量提早請，原則上『事前』，但緊急狀況且經過主管同意後可以事後，不過如果真的是臨時有事，主管也不會刁難」、「真實狀況是提早請，盡量不要造成大家麻煩」、「我們公司都是一個月前請，8月的特休要在7月先申請」。

主管 勞資

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