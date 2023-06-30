先求有再求好？八成二新鮮人會投遞「與學校主修無關」職缺

畢業生剛踏出校園將近一個月，不少人仍在苦尋自己滿意的工作！對於「網軍世代」的社會新鮮人來說，該如何準備履歷表與寫好自傳？

yes123求職網「九年級生待業焦慮與求職難關調查」，鑑於「先求有，再求好」的迷思，高達八成二新鮮人會投遞「與學校主修無關」的職缺。九成二對面試準備有困難，最困難前三大是：「害怕口語表達不好，回答不得體」、「不知道應徵的職務需要什麼能力」及「擔心發生求職陷阱」。

對不少剛畢業的人來說，容易陷入「先求有，再求好」迷思，因此即使可能「學非所用」，但是為了盡快找到第一份工作，依舊有82.1%新鮮人會投遞「與學校主修無關」的職缺。

在投完履歷之後，就是開始等候面試通知，對於新鮮人而言，對於面試前的準備，高達90.2%的人透露，「有感到困難」。 其中覺得「最困難」的部分，在可複選狀況下，主要依序有：「害怕口語表達不好，回答不得體」(66.1%)、「不知道應徵的職務需要什麼能力」(53.7%)、「擔心若發生求職陷阱，自己無法應變自保」(50.2%)，以及「不知道該如何回答期望待遇」(41%)、「不知道怎麼開場介紹自己」(33.6%)。

針對履歷表部分，在可複選狀況下，新鮮人覺得「最有困難」的部分依序有：「不會寫自傳」(84.6%)、「缺乏專業證照或技能可寫」(70.3%)，以及「外語能力不強」(67.1%)、「缺乏實務或社團經歷可寫」(51.7%)。

關於其他卡關原因，又分別是：「沒有推薦函」(42.4%)、「沒有相關作品可附上」(41.3%)，以及「學歷、學校、科系不突出」(34%)、「不知道如何附上照片」(28.7%)。

在撰寫自傳方面，今年新鮮人經常碰到的問題，在可複選狀況下，主要為：「不想跟別人寫的一樣，但又不知道怎樣寫才有特色」(73.6%)、「想把自己寫得很棒，但不會包裝自己」(57.9%)、「找不出特別想強調的事蹟或特色，只好從小到大的事情都寫進去」(36.7%)，以及「怕寫錯字或用錯成語，只好套用現成的範本」(35.8%)、「很少寫正式文章，習慣用網路語言溝通」(32%)。

對於履歷照片的選擇，調查顯示，雖然有50.2%的新鮮人，會選用「學士(碩博士)畢業照」；但同時也有22.9%表示，會放「個人大頭照」；以及21.1%選擇「一般生活照」；不過仍有少數5.8%的人「不想放照片」。

新鮮人會依據職缺不同，而來調整履歷內容嗎？yes123求職網的調查結果顯示，有高達72.2%的人表示，「會」依職缺的不同，而改變履歷表：代表因應不同企業、不同工作，會修改求職條件與自傳的新鮮人，也就是「客製化」履歷者，所幸仍然屬於多數。