第一天上班就被叫去做這件事 傻眼OL不能忍「兩天就辭」
一般人平時在工作時，難免會在公司要求下，碰到自己不擅長的事情。有時自己必須想辦法突破，才能讓工作順利進行，但也有上面的要求太過困難，實在沒有辦法達成的狀況。若是發生後者的情況，就有可能打擊到員工信心，甚至讓對方決定離開的可能。
根據日本媒體「キャリコネニュース」報導，一位現年50多歲的管理職女性，過去曾經應徵一份工作。而她到任的第一天，公司剛好有會議要開，於是女性的上司，就命令她負責當會議記錄員。
問題是，女性才剛到任第一天，公司裡面誰是誰都還沒記清楚。在被交辦這項工作下，女性雖然硬著頭皮撰寫，但最終的發言內容，和實際發言人的名字卻完全對不上，整個記錄變得一團混亂。
這項工作的結果，不只讓女性的自尊心大受打擊，而且也讓她覺得這間公司做事太過隨便。於是在兩天之後，女性就辭去了工作，以免以後被捲入更麻煩的事端。多年後回想起這件往事，讓她依然記憶深刻，直言就算是現在，也絕不願再踏入那間公司任何一步。
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