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上班族嘆職缺留不住人的原因 過來人分析「3種」地雷公司

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享前公司的誇張行徑，認為「公司留不住人，真的是有原因」。示意圖／ingimage
一名網友分享前公司的誇張行徑，認為「公司留不住人，真的是有原因」。示意圖／ingimage

許多公司除了給予豐厚的薪水外，也會推出不少員工福利，吸引人才入職，不過日前有位上班族抱怨，她的公司認為「有週休二日就算福利」，而且入職半個月也不給員工勞健保，讓她大嘆「公司留不住人，真的不是沒有原因」。

一名女網友在Dcard抱怨，公司認為有週休二日就算是福利，而且員工已經入職半個月了，也沒有保勞健保，還隨便增加員工工作量，並要求員工特休不能放「週一、週五」，因為「週休二日已經算是福利了，不要濫用特休」。

原PO表示，她在提出離職後，莫名其妙被扣薪水津貼，公司也為了要省特休的錢，要求她提早走人，因此她感嘆「公司留不住人，真的不是沒原因，本來小公司的福利就沒有辦法很好，但這太誇張了」。

對此，有網友表示「地雷3種公司：新創公司、家族企業、小公司」、「撇除勞健保的部分，其他全部都跟我前公司一樣，拜託這種公司快點被淘汰，會講週休二日是福利的大多是老人，很喜歡說『以前請員工只要一萬初就有了，不用休禮拜六，又奴又好用』」、「基本上超過3天沒有幫你們加保就違法了，這種公司待一星期是我的極限，我會離職順便檢舉，不可以縱容慣老闆」、「快點去勞保局檢舉，準備好身分證正反面、打卡記錄跟薪資單，就可以檢舉了」。

離職 薪水 老闆

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