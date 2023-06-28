00世代不躺平 逾7成願為高薪、挑戰性工作任主管職

00世代即將邁入職場，但現今社會對於年輕世代大多有「不婚不生」、「只想躺平」、「及時享樂的月光族」等刻板印象。然而從518熊班調查結果來看卻並非如此，數據顯示逾7成應屆畢業生表示「願意擔任主管職務」，並期許自己「在未來5年內可以在公司晉升管理職」，其中近6成係因「薪資和福利能增加」，除想要爭取更高幅度的薪資與福利，想擁有更具挑戰性的工作環境、培養具備領導他人的經驗，也是吸引他們成為主管的因素之一。

518熊班品牌公關陸皓婷表示，「00世代其實不如刻板印象中的那般『愛躺平』，反而對於自己的目標、認同的理念有更加明確的輪廓。從結果數據可見，超過7成00世代求職者願意因高薪而擔任主管職務，推測可能與投資族群年輕化、社群網路上KOL們的高品質儀式感生活，以及通貨膨脹導致荷包縮水等社會因素有關。」

儘管00世代對於擔任主管職有高度意願，但對於初入職場的起薪要求卻相對保守，服務業求職平台「518熊班」針對00世代進行調查，數據顯示2023年應屆畢業的社會新鮮人，理想薪資以「NT$30,001~35,000」與「NT$26,401~30,000」各佔比36%並列第一，但畢業2年的求職者卻分別佔比42.7%及31.3%。

518熊班認為，其原因可推測為尚未進入職場的社會新鮮人，對於正職工作經驗相對匱乏，起薪會顧忌「是否開太高」，因此傾向由勞基法最低月薪開始起跳，而已有職場經驗的人則可以憑藉自身職場經驗，替自己爭取更高的薪資。

隨著AI工具應用範圍擴大，身為數位原生代的00世代對於AI工具更是熟悉，調查數據顯示，有38%在學生曾使用過如Midjourney、ChatGPT等AI工具，應屆畢業生與畢業2年的社會新鮮人分別為33%及20%，代表年齡層愈輕，對於AI工具愈不陌生，使用率也愈高。進一步分析，求職者使用AI工具的需求目的前五名依序為「簡報製作(佔46%)」、「尋找靈感(佔37%)」、「文書處理(佔34%)」、「文件翻譯(佔32%)」、「資料彙整(佔28%)」，未來求職者如何正確「詠唱咒語(下指令)」增強工作效率與績效，可能會是未來重要的趨勢之一。

東吳企業管理學系助理教授吳欣蓓表示，「從人資角度來看，履歷最主要的用途是替求職者在應徵階段時『回應企業所列之職務需求』，因此自傳中應盡可能說明過去所學專業、兼職經歷或者實習經驗如何與工作要求相關，像是如何克服資料收集的困難、如何理解專業領域的艱澀理論，或如何與他人良好協作等。現在，透過AI工具雖可以快速生成自傳，對新鮮人求職者來說的確是一大幫助，但仍需確認自傳內容是否與本身經歷相符，建議可在AI自傳基礎下，用自己習慣或慣用的語句潤飾後，再進行履歷投遞的動作。」