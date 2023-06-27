試用期被告知要延長 過來人曝1理由：這是藉口

許多公司會有試用期，在這期間剛入職的新人薪資與福利可能會打折，視員工表現來看能否正式錄取。日前有位網友疑惑「主管認為我態度不積極，突然說要延長試用期，請問這樣合理嗎？」對此，多數人認為「這是藉口！公司只是想凹你，不打算調薪」。

一名網友在PTT表示，他錄取了外商公司的工程師職缺，因為直屬主管跟他的專業領域不同，於是他入職的2個月以來，完全被放生，這段時間都以線上課程來學習，最近遇到工作問題也只能請教不同區域的同事。

不過到了試用期快結束時，主管告訴他「你有被業務講說態度不積極，當初錄取你是看上專案的能力，但你專業度缺乏，我們評估後決定延長試用期」。除此之外，主管還追加了8、9個案子給他，要他執行專案來評估是否能通過試用期。

原PO表示，主管說態度不積極是因為下班跟假日就不回訊息，他直言「我認為一開始試用期設定的原因很簡單，評估雙方合不合適，但突然延長明顯不太合理，想請教大家的看法」。

對此，過來人認為「當初簽的試用期契約，時間到就閃吧，態度不積極都是藉口」、「這也代表公司不打算調薪」、「其實就是缺人給你壓力而已，下班跟假日不處理事情很正常，這樣的公司你還要待，到底有多奴？」、「應該是看你好凹，所以得寸進尺吧」、「盡量遠離這種公司，下班還要求要接電話的公司，不值得浪費時間」、「主管沒有給你量化考核表確認改進方向，這樣講很抽象，公司根本站不住腳，你就不用理他了」。