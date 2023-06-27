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待業他笑只有「爽」能形容 過2個月後悔喊：想認真面試

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友透露待業期間的心情轉換，一開始會感覺很開心，後期會越來越徬徨。示意圖/ingimage
一名網友透露待業期間的心情轉換，一開始會感覺很開心，後期會越來越徬徨。示意圖/ingimage

待業期間許多人會感到焦慮，擔心經濟狀況不穩，不過日前有位網友分享待業心得，直呼「第一個月感覺超爽」，就像是當學生放暑假一樣，不過接下來越來越難過，讓他直呼「隔天面試還是認真一點好了」。

一名網友在Dcard發文表示，他先前得知被資遣的當下，內心只能用「爽」來形容，因為獲得了離職金加上失業補助金，總共有40萬左右，等於放了半年的假期。而失業的第一個月，他感覺很快樂，每天都是吃飽睡、睡飽吃的生活，

不過到了第二個月，他開始感覺徬徨，每天都在回想先前上班的往事，第三個月他開始感嘆「之後的工作不會比前公司更好了，年資歸零以外，又只能找基本底薪加上全勤的工作」，最後他感嘆「明天還是面試認真一點好了」。

對此，網友安慰他「至少你有資遣費了，很多人都是被惡意辭退」、「我跟你滿像的，當初我辭職時，手上大約有70多萬現金可以花，第一個月真的很爽，可是到後期真的感覺很悶」、「這篇文章太真實了，建議一邊面試，一邊看職訓局有沒有可以進修的課程，很多人到中年都會迷茫該如何轉換跑道」。

面試 失業 資遣

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