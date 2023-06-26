他提離職被主管回「今天就可以走」 職場老鳥曝真相：早就想叫你滾

勞基法依照員工的年資多寡，會規定不同的離職預告時間。日前有網友表示，他同事跟主管說想做到這禮拜，沒想到主管卻回應「做到今天就可以了」，讓他疑惑「這樣不是會少領錢嗎？主管這樣正常嗎？」對此，職場老鳥認為「這樣其實優於勞基法，代表不用預告期」。

一名網友在PTT發文指出，剛剛同事跟主管說想要做到這禮拜就好，結果主管馬上說「你可以做到今天就好」，讓他驚訝表示「主管完全沒問原因，也沒有慰留，還讓同事少領這禮拜的薪水」，疑惑「主管這樣正常嗎？」

對此，許多人認為「這其實優於勞基法規定，因為原本要預告期，除非你做沒有多久」、「這樣很爽，有預告離職就是勞資協商了，未滿三個月可以直接離職啊」、「超爽不用交接」、「不用交接很棒，你預告離職就不算資遣了」、「感覺不出主管那邊有什麼法律問題啊？自己說要走了，那就可以協商要哪天啊」、「明天就不用來公司，代表提前放假，這樣超爽的」。

也有過來人認為「主管會這樣講，代表你同事的人緣很差」、「你同事的工作應該沒有很重要，我常常看到這種自以為自己很重要，但大家都希望他走的員工，主管早就想叫他滾了吧，現在還省下資遣費，賺到」、「主管也迫不及待想讓你同事走吧？連交接都不用，代表你同事很廢」、「完全不用交接的工作，就代表可有可無」。