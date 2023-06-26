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做一年就辭職會讓「履歷扣分」？ 職場老鳥曝：爛工作硬留才浪費

聯合新聞網／ 綜合報導
一名上班族疑惑「工作一年就辭職，會對履歷扣分嗎？」示意圖/ingimage
一名上班族疑惑「工作一年就辭職，會對履歷扣分嗎？」示意圖/ingimage

上班族辭職前，總會有許多顧慮的因素，其中有一項讓人猶豫的原因是「太快換工作，可能履歷不好看」，不過日前有網友認為「工作經歷不長也不能全說是員工的問題吧」，他拋問「工作做一年就離職，真的很傷履歷嗎？」

一名網友在PTT表示，他最近考慮離職，但和公司的前輩討論後，對方告訴他「做1年就要離職，得要想清楚喔！至少要做2年左右吧，才不會很傷履歷」。不過他認為「公司爛導致留不住人，這不是我的問題，多做一年除了浪費時間外，也沒有什麼好處」，因此他好奇上一份工作時間不久，真的會讓履歷難看嗎？」

對此，有過來人認為「看能力跟產業，撐下去只是在浪費自己的時間」、「你理由說得過去就好，只要夠強以及公司很缺人，對方就可以接受」、「待越久越好根本是老人思維，你做太久的話，下一間公司也會問『為什麼做這麼久，還要離職呢？』」、「1年換2次我才會覺得奇怪，如果是工作1年跳槽很正常」、「我覺得公司前輩是故意用爛理由來留住你」、「爛職缺當然要趕快跑啊，好好跟新公司說明就好，如果只用年資來看人的公司，那你也不用期待是什麼好工作了」、「我前一間公司只做3個月，也不影響我下一份工作」。

離職 履歷

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