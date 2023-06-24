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工作內容跟談的不一樣果斷離職 慣老闆：沒做滿1禮拜拒發薪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名民眾應徵美術編輯工作，可是入職後發現，行政內容工作量遠超過美術編輯，因此果斷離職，可是老闆卻以「未做滿一個禮拜」為拒絕發放薪資。圖片來源／unsplash
一名民眾應徵美術編輯工作，可是入職後發現，行政內容工作量遠超過美術編輯，因此果斷離職，可是老闆卻以「未做滿一個禮拜」為拒絕發放薪資。圖片來源／unsplash

一名民眾應徵美術編輯工作，可是入職後發現，行政工作量遠超過美術編輯，和當時與主管談的工作內容有落差，因此果斷離職，可是老闆卻以「未做滿一個禮拜為拒絕發放薪資」，無奈他先前入職時同意簽該合約，但是心理有點不平衡，在社群網站尋求網友意見。

有網友在臉書「靠北設計師」表示，自己在彰化從事行政美編，入職之後發現行政內容工作量遠遠超過美編，和當時談的工作內容有落差，於是果斷離職，可是老闆卻以「未做滿一個禮拜」為拒絕發放薪資。原PO表示，原本公司會在隔月10號發放薪水，可是當時有和老闆簽合約，「同意老闆做滿一個禮拜不領薪水」，詢問網友是否可以檢舉？但是深怕檢舉公司，又會對未來職涯有影響。

有網友建議，該名設計師和老闆簽的合約與勞基法牴觸，所以合約無效，可以向勞工局檢舉。也有人說，違反法律的契約無效，但是要有心理準備不是檢舉了老闆會馬上付錢。更有人建議，直接搬出勞基法告訴老闆，若再不支薪，就走法律途徑，「老闆應該不會為了那幾天的薪水，而跟違反勞基法罰最少的2萬過不去」。

網友也紛紛表示，「做一天一樣要給錢，不要聽老闆唬爛！很多臨時工都是算天數！」、「那你入職有被加勞健保嗎？沒有的話記得一起檢舉」。至於原PO擔心檢舉對未來職涯影響，則有人表示，「台灣這麼大你履歷不放的話，也沒人知道你在這家公司做過啊」、「頂多下一個公司會問你怎麼離職，就老實說是因為工作內容跟應徵的本職不符合就好」。

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