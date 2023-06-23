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怨公務員福利越來越少「真的要做功德了」 網：快被當社會底層瞧不起

聯合新聞網／ 綜合報導
過往公務員薪資穩定成長、工作穩定單純，吸引大量考生報考，但有民眾表示，現今的公務員福利越來越少，不禁感嘆「以後真的要做功德了」。圖為考試院。圖／聯合報系資料照
過往公務員薪資穩定成長、工作穩定單純，吸引大量考生報考，但有民眾表示，現今的公務員福利越來越少，不禁感嘆「以後真的要做功德了」。圖為考試院。圖／聯合報系資料照

公務員過往因福利好、薪資穩定成長、工作穩定單純，吸引大量考生報考，就為了「搶到鐵飯碗」。但就有民眾表示，現今的公務員福利越來越少，且退休制度和勞工相同，加班不給加班費，不合理事情越來越多，讓該民眾感嘆「以後真的要做功德了」。

有網友在Dcard以題為「公務員的福利越來越少」發文表示，過去台灣景氣繁榮時，沒有人想當公務員，因此政府釋出許多政策利多，包括提早退休、18%優惠、子女教育補助、結婚喪葬等補助吸引人才，可是如今國家政策改變，公務員必須65歲才能退休，爭議許久的18%也被砍掉，加上調薪幅度慢、退休制度與勞工相同、加班不給加班費，不合理事情越來越多，感嘆「以後真的要做功德了」。

有網友分析，過去公務員之所以福利很好，是因為外面錢淹腳目，各行各業發大財，政府躺著收稅，而如今經濟景氣不好，公務員的福利才逐漸減少，並表明只有景氣變好了，公務員福利才可能變好。也有人說「過了那個時間就是做功德，招不夠人福利才有可能提升，但現在還沒到反轉的地方」。

網友們也紛紛感歎公務員的福利今非昔比「我們優勢只剩穩定的微薄薪水，CP值要自己好好創造，國家虧待我們，但我們不能虧待自己」、「在政府底下工作當作功德好嗎」、「真的，一直在猶豫是不是該離職」、「公務員都快被當社會底層瞧不起了」、「珍愛生命，勿當公務員！」

公務員 景氣

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