遇到這5種面試過程快跑！ 老鳥分享「避雷公司」妙招

新鮮人剛踏入職場，最怕遇到「雷」公司，不僅會耽誤職涯發展，恐怕還會影響自身權益。日前就有職場過來人分享「5項」雷公司特徵，教新鮮人從面試過程就能判斷的方式。

一名網友在Dcard發文表示，她出社會到現在，經歷了很多面試，遇過面試官刁難貶低、面試氣氛嚴肅沈重、面試過程隨便結束，或者態度不禮貌的情況，這些都是她認為公司不合格的象徵，因此她也拋問「大家在面試時，如何觀察出公司的問題？是哪些方面讓你決定不入職的？」

對此，有職場老鳥列了5項面試的雷點「第1，面試官無故遲到半小時起；第2，深入身家調查；第3，給一個人的薪水，要求做兩人份的工作；第4，除了本分工作以外，還要盡全力配合主管交辦的任何事；第5，面試過程全程嘲諷、瞧不起人」。

還有過來人列了5項不佳的職缺特徵「第1，月薪結構包含全勤；第2，全薪除了底薪+2400（伙食津貼）外，還有亂七八糟的名目；第3，一個月的某個週六早上要去開月會；第4，沒有請打掃阿姨，要輪流當值日做打掃；第5，與用人單位談完，結果不順利，入職也是惡夢」。