女大生素顏暗沉憂不利面試 人資吐秘辛：2能力更重要

畢業季來臨，許多社會新鮮人準備投入職場，展開面試。有畢業生詢問面試禮議，坦言自己不會化妝，很怕硬要化會慘不忍睹，不知道素顏面試會不會很失禮？對此，有面試官表示，比起化妝，談吐和能力更加重要。

原PO坦言，自己皮膚不算好，有暗沉、毛孔粗大等問題，平時出門只擦防曬，不會化妝。近日要去面試平面設計、美編類的職缺，看大家面試時都會化妝，很擔心自己素顏出席會不會很失禮，若是硬要化妝又擔心失手翻車，內心十分糾結。

問題一出，立刻有網友表明「不用化」、「整齊乾乾淨淨即可，我也都沒有化妝」、「我同學根本不會化妝，還是找到年薪破百的工作。如果平常沒在化，面試那天建議也不要化，一來自己不習慣，二來化不好更糟」、「出社會到現在我換過四個工作，每個都只有上防曬當底妝遮瑕而已，比起妝容明亮的態度比較重要」。

有人則建議她「化一點淡妝」、「至少要讓你看起來是有氣色的，如果整個人很暗沈沒氣色，就覺得很沒精神」、「不用全妝，不是櫃姐也沒多少人會每天全妝上班，簡單的底妝或是BB霜、潤色防曬，眉毛、口紅，再多一點就是腮紅增加血色，這樣就可以了」、「除非你特別厲害，不然如果之後來面試一個跟你能力差不多，但看起來比較有氣色的，你是老闆你會選誰」。

有擔任人資、面試官的網友也提出建議，「我會去觀察一個人營造出來的活力感，沒什麼氣色的我覺得蠻扣分的」、「覺得不用，以你習慣為主即可。如果平常沒有習慣化妝，突然要妳化妝可能還會翻車……HR每天看那麼多人，不會因為妳有化妝就特別喜歡妳，主要是談吐和能力」、「我本身是設計師，之前跟主管一起面試過好幾個人，最後我們選了一位素顏的職場新鮮人，因為她的作品集很棒，在描述作品時非常有自信，口條清晰。其實服裝儀容整齊就好，重要的是展現妳的作品能力以及工作產值」。