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端午節前夕公司準備「驚喜」給員工 他一看傻眼：意不意外

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友po出公司給員工的公告，端午節公司準備了「驚喜」給住宿員工，他看了之後不禁直呼，「意不意外，開不開心」。圖／ingimage
有網友po出公司給員工的公告，端午節公司準備了「驚喜」給住宿員工，他看了之後不禁直呼，「意不意外，開不開心」。圖／ingimage

端午連假即將到來，不少公司會給獎金或禮盒慰勞員工。一名網友上傳一張公司給員工的公告，端午節公司準備了「驚喜」給住宿員工，他看了不禁直呼，「意不意外，開不開心」，此文一出也引起不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社」發文，他po出一張公司的公告，內容寫著，「再過二天就是端午節了，公司準備新鮮應景粽子及冰飲料給住宿同仁一個驚喜，放在宿舍管理員處，記得來拿，祝佳節愉快」，看完後他忍不住直呼，「意不意外，開不開心」，引起不少網友討論及分享自身經驗。

網友紛紛表示，「公司高層(不論哪一家公司)如果看到這則爆料，不知會做何感想？」、「這是特別送給住宿員工的，換個方式想，應該也有其他的端午禮品是送給整體員工的」、「挺好的啊，覺得不喜歡的應該是希望有額外的禮金吧」、「這是對住宿員工額外的小福利，很好啊」、「不錯啊～有參與節日的感覺」、「以前我會覺得不如給我錢，但是經過疫情…我覺得有總比沒好」、「所以很多公司乾脆都不發，不然還要被嫌！我司自從被嫌過一次都沒在發了，然後每次過節就會貼出，以前員工嫌棄的對話紀錄！」。

有網友則分享自己曾在公司收到過的禮品，「嗯，我記得我在毛巾工廠上班年終是一包毛巾，不知道有沒有安慰到你」、「我朋友收過鴻禧菇，老闆種的」、「我們是家樂福伍佰禮卷…」、「現金比較實際也比較開心」、「我以前上班的公司，中秋節是綠豆椪一個，真的一輩子都不會忘記」。

端午節 粽子 老闆

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