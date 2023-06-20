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他怨端午禮金只發600元「吃個鹹酥雞就沒了」 網友哭訴一毛沒有：老闆還說不要想太多

聯合新聞網／ 綜合報導
示意圖／擷自ingimage
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端午節即將到來，根據調查，今年企業平均發放獎金僅1221元，創下五年以來的新低。今日有一名網友發文表示，公司今年只發600元的端午節禮金，想知道大家端午禮金都領多少？引發網友熱議。

有一名網友在PTT上以「各位端午禮金領多少？」為題發文，原PO透露今天一早公司就開始發端午節禮金，一打開紅包袋只有600而已，抱怨吃個鹹酥雞就沒了，想知道各位端午禮金都領多少？「有沒有比我少的？」

貼文底下吸引大量回應，多數網友表示「200」、「2000」、「半薪」、「大部分是固定半個月薪水」、「3000」、「10000」、「正常就200、600」、「1500網購點數，好可悲」、「6000」、「5000」、「三節生日禮金一律一千」、「五顆肉粽」、「還沒入帳」。

也有不少網友哭訴「沒收過端午禮金」、「端午獎金？那是什麼啊」、「去年公司送一顆肉粽」、「什麼都沒有」、「0，老闆還說不要想太多」。

有一些公司福利較好的網友則回應「半個月+3000」、「一萬六」、「二萬」、「五萬多」，甚至有發放「八萬」的公司，羨煞不少網友。

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