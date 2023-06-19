畢業證書「被人資無情糟蹋」 網轟查驗隨便：入職會尊重人嗎？

面試、考試時，人資或試務人員都會依序檢查各類文件，以確定求職者或考生符合應試要求，但就有一名民眾在網路抱怨，公司規定須帶畢業證書正本以備查驗，結果畢業證書正本竟然被應試人員在左上角留下油性原子筆的筆痕，讓他生氣指出「要人帶畢業正本去，不是應該小心對待人家東西，畫到人家的畢業證書到底是在哈囉？」

一名網友在Dcard以題「去某公司面試，結果畢業證書被無情對待」發文抱怨，因求職參加考試，需要帶畢業證書正本查驗，試務人員依序在表格內把應查驗文件打勾後，便還給自己，可沒想到要把資料收好時，卻看到自己的畢業證書被「無情對待」，應試人員竟然在畢業證書左上角留下油性原子筆的筆痕，讓原PO氣到「要人帶畢業正本去，不是應該小心對待人家東西，畫到人家的畢業證書到底是在哈囉？」讓原PO質疑，畢業證書正本這樣的重要文件，不是應該要小心對待嗎？更讓原PO猶豫是否要去補辦畢業證書。

貼文一出馬上引發熱議，網友表示「一張好幾十萬的畢業證書就這樣被糟蹋了」，也紛紛表示遇過類似情況，「我的畢業證書之前還被某個待過的公司用釘書機釘，我超氣的，害我畢業證書有兩個洞」、「我的還被撕掉一小角，畢業證書『正本』哦！」、「我當時去面試的公司不接受影本，然後拿回來缺一角是怎樣？」、「我的畢業證書還被對折過⋯⋯氣爛」，讓鄉民砲轟「畢業證書都可以這麼隨便對待，不敢想像以後進去工作有沒有在尊重人？」

為了提防這種事情發生，有網友建議，面試需要帶畢業證書正本去查驗時，可以親自影印好，避免讓試務人員碰到正本，也可用資料夾裝好，或者將正本拿去護貝。對於畢業證書補辦問題，有人則建議，千萬不要重新申請，補發的畢業證書是「學力證明書」，而非「學位證書」，所以各類證書正本一定要妥善收存。