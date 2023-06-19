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現代女性在職場仍被歧視？ 女網友反認為：跟能力有關

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友認為職場上仍存在著「性別歧視」，多半將雜事推給女性承擔。不過也有人直言「做雜事應該是跟能力相關」。示意圖/ingimage
一名女網友認為職場上仍存在著「性別歧視」，多半將雜事推給女性承擔。不過也有人直言「做雜事應該是跟能力相關」。示意圖/ingimage

「#MeToo」風波仍在蔓延，性別平權議題再度受到社會重視，不過日前有網友以「女生在職場生存處於劣勢」為題，指出她擔任助理一職，周遭男主管、男同事都喜歡把雜事丟給女生做，而且也歧視女生「乖乖回家生孩子就好」，讓她認為「台灣的職場方面，男生看待女生的觀念如同以前一樣」。不過有女網友看完文章反吐嘈「助理本來就要做雜事！這跟歧視無關吧」。

一名女網友在Dcard發文表示，她認為女性在職場上很容易被性別歧視，因為她擔任助理一職，發現周遭的男主管、男同事喜歡把雜事分給女生做，而且女性職員可能會一個人包辦全部門的行政雜事，讓她無奈表示「男生主管一副歧視女生的樣子，覺得女生30歲就乖乖回家相夫教子，有人給予工作就要偷笑、搖尾乞憐了，還會酸女生『學太慢、不認真、不適合』等等，真是讓我白眼翻到後腦勺，真的覺得台灣的職場上，男生看待女生的觀念還是如同古早時期」。

貼文曝光後，引來許多網友吐嘈「我的職場是女生比較多，苦差事都是男生在做，麻煩事也推給男生，女生只要做好自己的工作就好，男生就得多扛一點，但是薪水不一定會漲」、「我部門的主管是女生，能力比我還強，隔壁部門的主管也是女性，做事嚴格又高效率到總經理都會先詢問她的意見，才發布決策。跟性別無關吧，就算是男生，如果能力太差，還是會請他先做好雜事再說」。

也有女網友回應「說實話妳應徵的是助理職缺，就是要處理這些雜事啊」、「我覺得妳應該有個專業領域，再去應徵技術職缺，會比較有好的待遇」、「我覺得是個人能力問題，和性別無關。沒能力的人當然就只能做這些雜事，不要以為別人是看妳是女生才這樣」。

職場 性別歧視

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