通勤族最高可接受車程多久？ 網認為「單趟40分鐘」很正常

通勤會增加上班族的疲憊感，日前一名網友表示，他朋友每天通勤來回時間最少要80分鐘，若塞車的話得花2小時，因此猶豫是否要離職，換工作縮短通勤時間。對此，原PO好奇表示「大家能接受的通勤時間最長多久？」

一名網友在PTT發文指出，他朋友每天開車上班，通勤來回至少要花80分鐘，若遇到塞車狀況，可能得花2小時，他認為「這樣的通勤時間都可以跨縣市上班了」，但他無法判斷花2小時通勤是否很浪費時間，因此好奇發問「大家最長能接受的通勤時間是多久？」

對此，網友回答不一「我覺得來回1小時還可以，也就是單趟30分鐘是極限」、「假如不通勤但是工作量很重，我會選擇通勤，開車或騎車單程我1小時都可接受」、「並不是每個人都可以接受長時間通勤，工作壓力大才是想辭職的主因，像我就算通勤單趟超過1小時半，我也還可以接受」、「我最多單趟40分鐘就受不了」、「如果通勤這麼久，還不如租屋」、「我覺得通勤單趟40分鐘很正常耶，我一天通勤要3小時」、「我最多只能接受單趟15分鐘，花更多時間會生氣」、「我曾經一整年通勤來回3小時，真的超崩潰」、「我無法接受通勤單趟超過40分鐘，每天花費1/4工時在交通上很煎熬」、「薪水不夠租房的話，建議換工作啊，之前我開車來回將近3小時，搞到身體一堆毛病」。