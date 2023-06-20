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前輩什麼都沒教只罵人「早就都教過」 她受不了待一個月就跑

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本女性剛進公司，負責帶他的人卻什麼都不教還愛罵人。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
一位日本女性剛進公司，負責帶他的人卻什麼都不教還愛罵人。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

新人剛進到公司時，肯定對很多事情都還不熟悉，需要倚賴前輩的引導。然而，如果前輩的教育方式不當，就很可能嚴重影響新人的工作意願，甚至造成對方辭職。在日本職場，就曾有過這樣的案例。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名岩井的23歲女性，當時曾經應徵一份工作。在新人研修的階段裡，她得去倉庫幫忙一個月。那時有一位在公司工作三年的員工，被分派負責教導岩井新人該做的事。

然而，那位前輩卻始終對岩井不理不睬，不只根本什麼事情也沒有教導她，對她開口的第一句話，還是「這些早就都教會妳了吧」，讓岩井非常困惑。有次岩井不小心惹到她，還被叫去當時空著的會議室，被一對一痛罵，而且前輩依然主張「都教過妳了，不要讓我說很多次」。

岩井雖然向上司說明過這個狀況，但是沒有被採信。結果才一個月，岩井就在還沒找到下個工作之前，就決定辭去了這份職務。往後她聽說同一位女性，仍負責教導新人的工作，而這幾年雖然顧了幾位新員工，但也都沒幾個月就辭職了。這樣的狀況，讓岩井一點都不意外。

新人 職場

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