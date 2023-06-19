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台灣大缺工怎還一堆畢業生待業？年輕人吐心裡話：不值得啊

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣面臨缺工潮，許多行業找不到專業人才。示意圖／報系資料照
台灣面臨缺工潮，許多行業找不到專業人才。示意圖／報系資料照

少子化衝擊就業市場，許多行業開始出現缺工潮，但一名商科專業出身的男網友表示自己願意流汗、南北跑，但不解明明現在大缺工，怎麼還會有人待業、找不到工作？貼文一出引起許多年輕網友透露心裡話。

這名網友在Dcard發文透露，雖然自己也是商科畢業，畢業後投入不用學歷的營造工地，需要南北跑，也願意做、願意流汗；不過，他自己也發現現在缺工潮嚴重，缺工缺到需要里長協調，也發現「年輕人很多寧願在家待業滑手機、逛商圈，也不願來商場、餐飲或工地」。

他也直言現在的年輕人不願從事勞力型行業或許是因為「大學學歷太容易取得」，但是如果真的想賺錢，畢業潮不可能還會看到待業和缺工現象。

貼文一出，不少年輕網友直言「缺的是低薪勞工，去領基本工資還不如在家睡覺，反正一天也沒花多少錢，跑個幾單熊貓就夠一天生活費了」、「一堆駐點資訊工程師，約聘36K薪水低沒保障，還要被拗兼水電、行政、總務、保全的工作，不如直接當保全」、「缺的不是勞工、是奴工，別說今天大學畢業不去，就算高中畢業我也不去，又髒又累還要飽受老闆精神折磨，薪水東扣西扣實際到手沒多少，還要看醫生搞到身體差得要命」。

Dcard 少子化 職缺

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