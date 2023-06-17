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她email一寫法被主管罵「沒禮貌」 網看傻：沒遇過這樣寫

聯合新聞網／ 綜合報導
公司與顧客來往，通常會透過email溝通，商務信的寫法眉角也很多。圖片來源／ingimage
公司與顧客來往，通常會透過email溝通，商務信的寫法眉角也很多。圖片來源／ingimage

公司與顧客來往，通常會透過email溝通，商務的寫法眉角也很多。有網友近期分享，她寄信後被其他部門主管告知「寫法不禮貌」，令她相當不解，因此公開寫法，詢問自己的寫法是否有誤。未料，貼文一出，網友都看傻，直呼「沒遇過這樣寫的」。

原PO在「Dcard」發文，請益大家如何發email，她表示，自己寫了一封信給其他部門的成員，她是第一次聯繫這位成員，並在信件開頭寫下「這位收信人的全名+您好」，其他部門經理看到後，特別發信告訴她這樣的寫法很不禮貌，應該要寫「對方名+您好」或「對方名+哥/姐」，令她相當納悶。

原PO不解「為什麼寫對方的全名會很不禮貌？而且有些人不喜歡被叫哥/姐啊？」她覺得自己被罵得莫名其妙，讓她心情很差，覺得莫名被捅，因此詢問網友，自己這樣的寫法是否有錯。

對此，網友紛紛回應，「沒看過叫全名的，我看到應該會傻眼，雖然不知道是不是禮貌問題，但會覺得這個人很奇葩」、「我會寫職稱陳專員/經理/部長/組長/主任這類的」、「其實大多情況下，直接叫全名確實都會給人不禮貌的感覺」、「說實在的我還真沒遇過寫全名的，通常都是姓氏+先生或小姐」、「直呼全名的確很沒禮貌，你想想有哪個場合對話會直呼別人全名」。

事實上，對於如何禮貌地寫信，教育部全民資安素養網有提及，「稱謂」應該使用「最高職銜+問候」或視交情調整，對於不熟識的人，用職銜稱呼是最不會錯的，若是相識的人則可視情況調整，此外，較正式的內容可以用「您好」等問候，輕鬆的則可用「Hi」等，過去在國文課學習的「尊鑒」等稱謂則不適合用在email。

主管 Dcard

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