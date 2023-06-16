快訊

足球／6762名球迷觀賽 中華隊國際友誼賽2：2逼平泰國

不是大力湯！清冠一號搭「1藥物」釀急性腎衰竭 台大醫揭最佳服藥選擇

求職被面試主管唸「別要求薪水高低」 她崩潰：30k有很多嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一位網友被面試主管開3萬元起薪，讓她疑惑「這薪水真的合理嗎？」 示意圖／ingimage
一位網友被面試主管開3萬元起薪，讓她疑惑「這薪水真的合理嗎？」 示意圖／ingimage

近期許多社會新鮮人正在找工作，日前有網友表示，她面試不同的網拍公司，但起薪都是2萬8千元至3萬元，而且主管還告知「不要要求薪水高低」，有許多過來人表示「若沒有太專業的能力，這薪水是合理的」。

一名網友在Dcard發文表示，她不斷面試了幾間網拍公司，工作負責網路拉單出貨、寄貨，主管告知她「試用期薪水為2萬8千元，正式錄取後為3萬元」，且要求「有相關經驗」，讓她心想「我有相關經驗，卻被開這種薪水，真的合理嗎？」

原PO指出，主管還認為「不能要求薪水高低，要想想自己能帶給公司多少產量，且員工不是公司的資產」，讓她直言「現在居然還有這種慣老闆」，也拋問「大家認為30K薪水真的很高嗎？」

對此，有過來人表示「有些公司要徵人的工作說要找有經驗的，就是不想從頭帶而已，至於說有經驗就是個篩選標準，會找這些人來優先面試，但薪水真得很不好說。以網拍或是電商來講，網路拉單出貨還有寄貨，這真得比較不需要什麼高深的技術，薪水會怎麼給要看公司。」他更點出薪資狀況，「以我做過相關的行業，告訴你底薪天花板差不多就到3萬2千元，剩下想要破天花板價位就得要靠加班。我在中部工作，不少公司就算你是有相關經驗，還有公司開出連2萬8千元都沒有的價位」。

也有網友認為，網拍產業薪水真的不高，指出「以老闆的角度來看，這薪水很合理吧，除非你的職位真正可以提高銷售，不然取代性高的工作本來就是最低薪」、「你這個工作大概就是這樣的薪水了」、「有網拍經驗好像沒什麼，不太算很專業的技能」。

薪水 網拍

延伸閱讀

奶爸請育嬰假「感受到濃濃惡意」 他曝全職育兒血淚史

許傑輝捲性騷辭《全民大悶鍋》 網憶當年狂推1人：還沒演看到他就想笑

狂人開出「天價5百萬」收購《寶可夢》卡牌！他秀驚人收藏：手中握有一棟房

好市多會員續約卻被多收1650元 網解答「變黑卡了」曝1招退費

相關新聞

職場性騷，台灣一年26萬人的惡夢！企業、主管到個人必讀防護指南

小林是一位中階主管，某天她接到員工珍妮的投訴，說業務副總在尾牙時拉她坐在大腿上，並強吻，即使她抗議也不理會。她提出性騷擾申訴，希望小林能處理。

求職被面試主管唸「別要求薪水高低」 她崩潰：30k有很多嗎？

近期許多社會新鮮人正在找工作，日前有網友表示，她面試不同的網拍公司，但起薪都是2萬8千元至3萬元，而且主管還告知「不要要求薪水高低」，有許多過來人表示「若沒有太專業的能力，這薪水是合理的」。

畢業潮新鮮人怨「面試好累」 過來人給建議：修改履歷再出發

近期畢業潮到來，許多新鮮人陸續踏入社會面試工作，日前一名女網友表示，她從4月以來不斷面試，一直接受集體筆試、面試官會談等等，但至今都還沒有確定錄取的工作，讓她抱怨「真的好累，好希望趕快找到新工作」。貼文曝光後，引起不少人共鳴「面試真的很累，我現在也不停投履歷，面試到懷疑人生」。

新鮮人被老鳥嫁禍正常嗎？人力銀行用一句成語妙回

近日Dcard上有鄉民提問「社會新鮮人一直被嫁禍正常嗎 ?」引發熱烈討論，在該篇文章中原PO表示目前在小公司當新人一個禮...

海灣航空相隔兩月 再跨海招募台灣空服員

新冠病毒的威脅逐步遠離，全球航空業務逐漸回到疫前的高峰。先前大舉裁員的航空公司，如今紛紛大舉徵才。中東地區最資深、總部設...

疫後缺工擴大就業方案首納旅宿業 餐飲業近期公告

為協助疫後缺工產業補實人力，勞動部5月1日起推動「疫後改善缺工擴大就業方案」，預計實施至明年6月30日，今公告「專案缺工...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦