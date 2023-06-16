求職被面試主管唸「別要求薪水高低」 她崩潰：30k有很多嗎？

近期許多社會新鮮人正在找工作，日前有網友表示，她面試不同的網拍公司，但起薪都是2萬8千元至3萬元，而且主管還告知「不要要求薪水高低」，有許多過來人表示「若沒有太專業的能力，這薪水是合理的」。

一名網友在Dcard發文表示，她不斷面試了幾間網拍公司，工作負責網路拉單出貨、寄貨，主管告知她「試用期薪水為2萬8千元，正式錄取後為3萬元」，且要求「有相關經驗」，讓她心想「我有相關經驗，卻被開這種薪水，真的合理嗎？」

原PO指出，主管還認為「不能要求薪水高低，要想想自己能帶給公司多少產量，且員工不是公司的資產」，讓她直言「現在居然還有這種慣老闆」，也拋問「大家認為30K薪水真的很高嗎？」

對此，有過來人表示「有些公司要徵人的工作說要找有經驗的，就是不想從頭帶而已，至於說有經驗就是個篩選標準，會找這些人來優先面試，但薪水真得很不好說。以網拍或是電商來講，網路拉單出貨還有寄貨，這真得比較不需要什麼高深的技術，薪水會怎麼給要看公司。」他更點出薪資狀況，「以我做過相關的行業，告訴你底薪天花板差不多就到3萬2千元，剩下想要破天花板價位就得要靠加班。我在中部工作，不少公司就算你是有相關經驗，還有公司開出連2萬8千元都沒有的價位」。

也有網友認為，網拍產業薪水真的不高，指出「以老闆的角度來看，這薪水很合理吧，除非你的職位真正可以提高銷售，不然取代性高的工作本來就是最低薪」、「你這個工作大概就是這樣的薪水了」、「有網拍經驗好像沒什麼，不太算很專業的技能」。