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畢業潮新鮮人怨「面試好累」 過來人給建議：修改履歷再出發

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友抱怨不斷面試讓她很累，引發許多人共鳴。示意圖/ingimage
一名網友抱怨不斷面試讓她很累，引發許多人共鳴。示意圖/ingimage

近期畢業潮到來，許多新鮮人陸續踏入社會面試工作，日前一名女網友表示，她從4月以來不斷面試，一直接受集體筆試、面試官會談等等，但至今都還沒有確定錄取的工作，讓她抱怨「真的好累，好希望趕快找到新工作」。貼文曝光後，引起不少人共鳴「面試真的很累，我現在也不停投履歷，面試到懷疑人生」。

一名網友在Dcard發文表示，她從4月開始陸續找新工作，在人力銀行投了很多間公司，但她的產業需要先集體筆試再面試，這幾個月下來讓她勞費心力，光是筆試就考了很多場，面試也面了不少間，有些還在等待結果，有些則是無聲卡，讓她吐心聲「真的好累喔！希望能夠快點找到新工作」。

對此，有同樣在找工作的人表示「我和妳開始面試時間差不多，已經面了8間，其中幾間被拒絕，有些則是還不確定，但每一間都會問我對公司的想法，並且考筆試、第二次面試，超級累。而且這些都只是3萬塊的工作，讓我面到懷疑人生，薪水只有這樣，入職怎麼那麼難」、「我是4月底離職做了快三年的工作，原本以為可以一直做下去，結果遇到了不太好的事情所以離職了，現在也是不停的投履歷、面試，要相信可以找到自己喜歡的工作！」、「很能體會一直面試又苦無結果，但還是要堅持下去的感覺，辛苦了」、「可以先稍微休息一陣子，整理一下看履歷還有哪裡可以寫的更好，就業服務處也有許多資源可以利用」、「我是從3月開始面試，面到後面覺得自己都在亂面，因為幾次無聲卡變得很害怕面試。每次面試中間就自我放棄亂回答，意識到這件事後我決定讓自己休息2週，之後整頓好再開始找。加油！別給自己太大的壓力了，好的工作跟適合的工作需要等待以及緣分」。

面試 履歷

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