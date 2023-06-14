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新鮮人找工作被面試官連環逼問 她崩潰：為何總要咄咄逼人？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友對於面試官咄咄逼人的提問態度感到不解。 圖／ingimage
一名網友對於面試官咄咄逼人的提問態度感到不解。 圖／ingimage

新鮮人在找工作時都會經過人資的面試關卡，而人資會根據求職者的履歷來詢問相關問題，不過日前有網友抱怨「為何人資面試要咄咄逼人？離職原因我都有據實以告，為什麼非得要一直問？」對此，過來人建議「離職原因最好包裝一下，確認不會被找麻煩」。

一名網友在Dcard發文抱怨，她去兩場公司面試，面試時間都花費1小時，在過程中她有誠實交代自己的離職原因，並沒有多做隱瞞，但有些面試官會咄咄逼人，像是非要問出什麼答案一樣，讓她無奈表示「到底是想聽什麼？如果我不適合這間公司的話，為什麼要問這麼久！整體感受都不是很好」。

對此，過來人回應「其實勞工離職就是幾個原因，不是錢不夠，就是工作內容太血汗，或是老闆、同事難相處，他們硬要問出原因，就是要測試妳能不能被壓榨，或者看妳的誠信」、「面試不是比賽說實話，很多說了實話是自找麻煩，建議要話術包裝一下，確認自己的說詞不會被找麻煩」、「如果當下評估沒有意願要做這份工作的話，妳可以採取兩種方式，第一是掌握主導權，告訴對方『今天的面試就到這裡』，結束這種無理取鬧的面試。第二是開嗆回去，直接告訴對方自己的不滿」、「我都會直接反問主管『妳問的這些問題跟我的工作有什麼關係？』後來還是有被錄取」。

面試 離職

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