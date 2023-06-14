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男疑惑「大缺工」怎年輕人都待業中？ 網吐真相：缺低薪勞工

聯合新聞網／ 綜合報導
圖為大學生在就業博覽會等待現場面試。路透
圖為大學生在就業博覽會等待現場面試。路透

現在正值畢業季，許多年輕人投入職場找工作，也有些社會新鮮人因個人原因，選擇先待業一陣子。不過日前有人提出疑惑「現在是大缺工時代，怎麼會有人還在待業中？」他質疑「年輕人是不是寧願在家玩手機，也不願意做累又會流汗的工作」？對此，網友吐嘈回應「這些企業缺的是低薪勞工吧」。

一名網友在Dcard發文表示，現在企業缺員工，缺到要找里長協調，但很多年輕人寧可在家玩手機、逛商圈，也不願來商場、餐飲、工地等勞力型產業工作，因為大學學歷太容易取得，他們不想做累又流汗的工作。

接著原PO自述「我是商業類科系畢業，畢業後馬上投入不用學歷的營造工地，常常南北跑，真的願意做、願意流汗，畢業潮不可能有缺業和缺工」，因此他質疑「明明現在是大缺工，怎麼還會有人待業和找不到工作呢？」

對此，網友吐嘈「現在缺的是低薪勞工，去領基本時薪還不如在家睡覺，反正一天也沒花多少錢，跑幾單外送就夠一天的生活費了」、「很多人都說餐飲業有3萬到4萬元，為什麼還會大缺工？因為中南部很多還是只開2萬8千元」、「餐飲業要面對兩頭班、奧客，技術員也要工作一整天，忙到手都長繭了，還要求要速度，最後薪水也跟外送員差不多，那寧可當外送員，可以安排自己休息時段」、「基層勞工在最差的環境，領最低的薪水，做最多的事情，然後還要被老闆說『已經很不錯了』」、「我在中南部看到很多服務業只開2萬8千元，同樣的薪水為何不去辦公室吹冷氣就好？」、「工作時間自由的外送員都可以有6萬到8萬元了，誰要打卡上下班才領3萬？」

薪水 新鮮人

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