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青草茶店員收到「揉成團紙鈔」 說1句話慘遭客留1星負評扣薪

聯合新聞網／ 綜合報導
一名賣青草茶的店員，日前提醒顧客不要把紙鈔揉成一團，卻因此而獲得一星負評並且遭公司扣薪水。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社」
一名賣青草茶的店員，日前提醒顧客不要把紙鈔揉成一團，卻因此而獲得一星負評並且遭公司扣薪水。 圖／翻攝自臉書社團「爆怨公社

這年頭服務業真不好做！有名賣青草茶的店員，日前收到顧客遞上的500元紙鈔，因為皺巴巴的被揉成一團，於是開口提醒「錢不要揉成這樣子」，想不到卻被顧客在網路上留下一星負評，且痛斥「服務人員態度不佳」，最後導致該名店員遭公司懲處扣薪水，相當無奈。

一名自稱在青草茶店工作的店員，於臉書社團「爆怨公社」發文，提到日前收到一張被揉成一坨的500元紙鈔，「我當下明明講的是說『錢不要揉成這樣子』，我態度也普通的、也沒不好，最後也是我自己攤開」。然而經原PO口頭提醒後，該名女顧客回答「這也是錢啊」，事後就在Google和臉書粉絲專頁留下負評。

從原PO的截圖，可以看到該名女顧客的評論內容寫道「真的是賣青草茶的，是讓客人降火的嗎？下午去買青草茶，拿紙鈔給店員找錢，竟然叫我要把錢攤平，還跟我說這是基本禮貌，不知生意還可以這樣做的」，也抱怨說「之前家人去買（店員還說）不能快打烊去買，店員臉很臭不然就說打烊了不賣，這樣的店家東西再好，服務人員態度不佳，真的是不敢再領教」。

原PO委屈表示，「我說的話讓這件事情是爆發的點？我說了這是一種互相的基本禮貌，是我錯了嗎」，更透露「公司要懲處了，（自己）要被扣薪水了」，看起來感到非常無奈和難過。

貼文曝光後，許多網友安慰原PO「攤開是基本禮貌吧」、「我也是會用好再給店員耶」、「什麼人都有，沒事的」、「會揉成這樣，感覺是（假的），不然好好的錢幹嘛揉成一團」、「你把要找的錢也揉回去，看他能不能接受」、「如果錢包小錢是折起來的，那我可以理解，那種把錢揉成一團是想怎樣？」、「揉一團給人真的蠻傻眼的，對方還要攤開檢查有無破損、真假鈔⋯⋯」。

同時也有網友告訴原PO「公司扣你薪水就告老闆，這種工作不待也罷」、「如果公司懲處扣薪，你就去檢舉勞工局」、「這間公司也太不分青紅皂白了，錢揉成一團，我當下會認為是不是假鈔故意用這樣給錢，讓人矇騙過關！若是收到假鈔是不是公司一樣也要罰員工？」、「我會拒收（揉成這樣會有疑問，怕是假鈔）」、「可憐公司，還要懲處扣薪水，奧客就是這樣養出來的啦」、「藉此看清公司，很多公司把評論當聖旨，完全不管對錯、員工敘述，客人說的就是對的」。

薪水 Google 臉書

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