到職9天突然被資遣！她聽完理由超無言 過來人嘆：都是藉口

每個人結束一份工作的原因都不同，有人是因為找到更好的職缺，也有人是因為面臨資遣。一名女網友在網路上發文，表示自己才到職9天就被資遣，而且理由是公司認為她的工作效率很差，或是對同事很有好奇心等原因，貼文曝光後也掀起討論，有過來人直呼「我覺得都是藉口吧，純粹想節省人事成本」。

一名女網友在Dcard上以「#閒聊 工作9天被資遣了」為題發文，她透露昨（9）日早上人資突然來找她，聲稱已經通報勞工局，決定要資遣她，薪水算到這週日。原PO表示公司認為她的工作效率很差，「他們並沒有說要我何時完成，說要自我要求，還說我剛到職很常滑手機（都還沒交辦工作時），態度不佳又對同事很有好奇心等…」。公司覺得原PO比較適合藝術創作相關工作，不擅長需要被人管的職務，「唉，人生第一次被資遣，我大約做過5份工作」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「我覺得都是藉口吧，純粹想節省人事成本，拿菜鳥開刀，別往心裡去，反正非自願離職補助比較多，再慢慢找下一份吧」、「別想太多，只是不夠奴而已」、「不是妳的問題吧，9天是要要求到什麼程度」、「對同事很有好奇心是什麼鬼？這也能成為理由」、「記得要想辦法弄到資遣費，要寫『非自願離職書』」。

也有網友提到，「妳來公司一天工作8小時，本來就是8小時公司的，除了公務外本來就不能滑手機，工作沒有說何時完成，手頭上沒有其它工作的話就是儘快完成」、「滑手機對於一些公司是真的不行的，而且人資為何特別說對同事太有好奇心，是不是妳有冒犯到隱私，連人資都知道」、「聽敘述應該妳的工作態度比較散漫吧，我覺得剛到職應該表現出積極度，就算妳沒太多興趣也最好裝一下」。

還有網友分享自身類似經驗，「我也遇到過資遣，說我速度太慢，本來就不可能剛來就什麼都會」、「沒什麼啦，沒緣分，我也被無故資遣過，入職第二個禮拜，突然說不適合就資遣了」、「沒事的，別沮喪，我第一份工作也跟妳有差不多的經歷」。