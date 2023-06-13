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學歷重要還是經歷重要？決定的關鍵原來是「這個」！

聯合新聞網／ Social Lab社群實驗室
學歷重要還是經歷重要？決定的關鍵原來是「這個」！ 圖片來源:Unsplash
學歷重要還是經歷重要？決定的關鍵原來是「這個」！ 圖片來源:Unsplash

【文·Social Lab社群實驗室】

《Social Lab社群實驗室》本次透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「學歷重要還是經歷重要」話題的網路聲量表現，帶您了解網友對學經歷重要性的熱議焦點。

學歷與經歷的重要性一直是備受熱議的難解議題，有人認為學歷會影響人脈與環境，甚至另一半與下一代，可說是對人生有重大影響；但另一派卻認為經歷會對長遠的職涯帶來影響，因為學歷的價值會隨著進入職場的時間慢慢下滑。


「學歷」帶來更多選擇與機會 「經歷」能為自己創造成功的條件

▲ 學歷重要還是經歷重要 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖
▲ 學歷重要還是經歷重要 網友熱議焦點 Social Lab社群實驗室/製圖

觀察網路上針對相關話題的討論，可以發現許多認為學歷重要的網友覺得「學歷會影響職涯起步」，就有人在討論區表示「第一、二份工作學歷非常重要，決定了你職涯樓的地板」，因為在沒有工作經驗的前提下，學歷是雇主唯一可以評估求職者的條件，更有民眾留言回應「再好的經歷也比不上學歷，因為學歷很多時候還是決定薪水的重要因素」，認為在台灣，學歷還是在找工作的時候扮演著重要的角色，也是談薪水的籌碼；也有一派網友認為「建立有利人脈」是學歷重要的原因，像是有民眾分享「可以認識到的人脈與可以獲得的機會有差」、「同儕氣氛也會有影響，一起努力或一起玩樂這些都影響未來對工作的態度」，認為學歷所帶來的環境、社交圈與機會，皆會改變一個人的未來際遇。

另一方面，「學歷不等於工作能力」是網友認為經歷更重要的原因之一，有位具豐富職場經驗的網友分享「學歷不等於能力，頂級外商挑人都看能力而非學歷」，吸引許多網友回響表示學科學習能力跟執行能力是兩回事，認為學歷好只代表會讀書、能夠應付考試，但工作的面向多，更需要有綜合能力與能夠融會貫通的人；同時，也有網友認為經歷更重要的原因是「薪水成長幅度較大」，相較於靠著學歷進到好公司，如果能擁有豐富的工作經歷與能力，再帶槍投靠跳槽的話，能夠為自己爭取到更大的薪資漲幅，就有網友分享「真的建議大家磨練好能力，有基本年資，然後就開始華麗跳槽滾薪資」，引來網友贊同表示「從小公司換到大公司也是一條路，而且薪水還加更多」，鼓勵大家即使學歷沒有鍍金也不必氣餒，只要努力，還是能夠靠著工作經驗成為勝利組。

看完了網友們的討論，你認為學歷重要還是經歷重要呢？其實，每個人的人生經驗都不同，未必能全然複製他人的生命經驗，有時候工作運也可能扮演著更重要的角色，但前提是必須努力充實自己，才能順利搭上成功的列車。

原文刊登於合作媒體Social Lab社群實驗室，如需引用請註明出處》


調查方法：本排行係使用《OpView社群口碑資料庫》統計觀測條件之「學歷重要還是經歷重要 網友熱議焦點」相關討論則數。
觀測期間：2022/05/01~2023/05/23，共一年
觀測來源：討論區、社群網站、新聞、部落格（排除抽獎文）
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