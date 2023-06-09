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請假兩次就被老闆刁難 過來人建議：換大公司較有保障

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友請假被刁難，過來人建議「到大公司比較有保障」。示意圖／ingimage
一名網友請假被刁難，過來人建議「到大公司比較有保障」。示意圖／ingimage

上班族有時臨時有事，會請特休來處理。不過日前有位網友抱怨，他兩個月才請一次假，就被老闆刁難說「下次用六日處理私事，不然不會給假」，讓他無奈指出「小公司比較苛刻，大公司比較人性化，我想要考慮換工作了」。對此，網友認為「大公司比較有規模，小公司請假事情就沒有人做了，所以才不給假」。

一名網友在臉書社團「匿名2公社」發文表示，他兩個月才請一次假，就會被老闆刁難說「下次要用自己的六日處理私事，否則以後不給假」，反觀妹妹在大公司工作，三不五時就會請假，讓他心生羨慕，直呼「好好喔！會願意給員工方便，一個月請一到兩次假也不為過吧，有時我一個月也請不到一次啊！」

文末，他無奈表示「我待的小公司就是這麼苛刻，反觀大公司比較人性化，現在我正考慮換職中」。對此，網友吐嘈「大公司也比較難進去，要看自己有沒有能力」，不過也有人認為「進大公司比較好，因為人多可以互補人力，小公司只要有人一請假，事情就沒人做了」、「其實跟你遇到的主管有差，無關公司大小」、「如果特休還會刁難的話，就建議換工作吧」、「大公司確實比較好，支持你換工作，但要評估自己的能力有沒有足夠」。

上班族

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