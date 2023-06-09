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他曬南部1職缺「38K、見紅休、獎金另計」 網喊羨慕：頂天了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友在南部找到一份月薪38K的工作，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
一名網友在南部找到一份月薪38K的工作，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

每個人對於工作的理想條件都不同，有人希望是高薪的待遇，也有人偏好穩定的上下班時間。一名網友在臉書上發文，透露近日在南部某間公司發現資材專員的職缺，而且薪資福利還相當好，貼文曝光後也掀起討論。

一名匿名參與者在臉書社團「匿名3公社」上發文，原PO表示近日在南部某間公司發現資材專員的職缺，月薪3萬8，績效獎金和全勤獎金另計，而且週休二日，見紅就休。對此，原PO好奇詢問大家，「以這樣的職務，在南部算是薪資優渥了吧？想聽聽各位的意見，謝謝！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「頂天了吧！還週休見紅休欸」、「薪資很不錯，你自己喜歡最重要」、「也贏北部了好嗎？」、「比北部多數人高薪了」、「在南部來講，算蠻好的了」、「這是炫耀文吧」、「南部3萬8的薪資不含加班全勤，真的不輸公務人員了」。

也有網友提到，「工時多長？要兼任其他職務嗎？很多都是畫大餅，先把人騙進去的」、「中南部很多公司都是這樣，先騙進去後，再講一堆理由去湊到3萬8，應徵一個職位，卻要做很多不相關的事情」、「所謂的資材應該是物控兼倉管，應該是責任制的，要加很多班，我覺得薪水不高」。

最後，原PO在留言處補充，該職缺不用兼任其他職務，只需要偶爾支援送貨。此外，每天工時8小時，不用輪班，加班都可以依照勞基法申請加班費，還有季獎金6000元和三節獎金，年薪可以達到48萬。

薪資 職缺

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