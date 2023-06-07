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剛報到就被告知「公司1規定」她無法接受 網一看傻眼：在管國中生嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友剛報到新公司，卻被告知上班要收手機，且還要統一放在老闆的辦公室鎖起來下班才能拿回，令她完全不能接受。示意圖／ingimage
有網友剛報到新公司，卻被告知上班要收手機，且還要統一放在老闆的辦公室鎖起來下班才能拿回，令她完全不能接受。示意圖／ingimage

有些公司會有上班規定，有網友剛報到新公司，卻被告知上班要收手機，且還要統一放在老闆的辦公室鎖起來下班才能拿回，令她完全不能接受且沒有安全感，於是想問問，是否會因此而離職，引起不少網友熱烈討論。

一名網友在Dcard「工作版」發文，她才剛報到新公司就發現公司規定上班要收手機，必須把手機統一放在老闆辦公室鎖起來，午休時才能拿回來但結束又得再收回直到下班，她理解上班不能用手機，但統一收起來完全不能接受，再加上手機不在身邊很沒安全感，而且萬一家裡或個人有急事錯過了電話，「公司要負責嗎？」，於是想問問，「大家遇到這種問題會怎麼辦？會為了這點小事離職嗎？」。

網友紛紛表示，「如果是我會離職欸…」、「看薪水吧，四萬以下就閃」、「笑死，在管國中生嗎？」、「台積不能帶手機進廠，但有錢多的優點，如果這工作錢還不多，那還不快跑」、「不能接受就離職，這很簡單的」、「這是在上高中嗎？還在那邊收手機鎖起來，傻眼」、「找一支壞掉的手機或是舊手機交出去，新手機放自己身上」。

有網友分享自身經驗，「如果面試的時候沒有先講感覺會很差，我也是覺得手機不在身上很沒安全感，有遇過面試的時候告知，上班手機需要鎖在外面櫃子，我就完全不考慮了」、「你不喜歡就趕快離職阿，我自己做UQ的那時候是手機放自己的locker，一樣不能帶在自己身上」、「笑死，跟我之前工作一樣超爛 有養機場，一人放一格，而且中午休息還有下班才能看手機」。

有網友則認為，「我在電信業工作基於個資法，手機不能帶在身上，我自己對於手機沒有重度依賴，所以可以接受，公司除了這點外其他都很完善（確實給予加班費、員工福利、分潤、年終）就看原po可不可以接受這個環境」。

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