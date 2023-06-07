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桃園旅宿業缺工 擬徵才「壯世代」

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導
桃園市政府即將舉辦觀光產業人力媒合會，昨開記者會宣傳。記者朱冠諭／攝影
桃園市政府即將舉辦觀光產業人力媒合會，昨開記者會宣傳。記者朱冠諭／攝影

國境解封後，沉寂已久的觀光旅遊業逐漸復甦，桃園旅宿業卻嚴重缺工，房務員缺額甚至達4至7成，市府認為「壯世代」中高齡人力細心特質很受旅客歡迎，準備加強媒合，業者樂觀其成，民代則建議職場環境要更友善，長遠仍須思考打造讓所有族群都可接受的工作環境。

桃園市旅館商業同業公會理事長邱照進說，旅宿業目前最缺的就是房務員，以住都飯店為例，過往房務員有50人，現在僅約30人，缺額近4成；目前國際旅客尚未完全回流，住房率約7成，現有房務員人數足夠，未來一定短缺，年輕人流動率高，中壯年成為業者最盼望的人才。

福容大飯店總經理董愛珠表示，包括房務、餐廳、櫃檯接待等各部門都缺工，整體缺額高達7成，美國、日本等服務業大量使用退休人力，台灣若能吸引有經驗的中壯年回歸職場也是不錯選擇。

觀旅局長周柏吟認為，觀光業缺工遍及各層面，即使與學校談成建教合作，還是不足，在中央開放外籍移工前，善用中高齡人力還是首要目標，畢竟細心的特質很受旅客歡迎，尤其親子旅遊時，很多家長喜歡由有豐富經驗的員工接待，可見具有潛力。

觀旅局和勞動局6月17日將在桃園藝文廣場合辦「觀光產業人力媒合會」，邀請福容大飯店、住都大飯店、桃園喜來登酒店、手信霧隱城、小人國主題樂園、埔心牧場等36家在地知名觀光業者，釋出近2000個職缺，其中廚師月薪上看4.5萬，外場領班、櫃檯接待員月薪最高5萬，現場也提供創業諮詢、履歷健診、職涯諮詢等服務。

議員彭俊豪說，旅宿業釋出職缺多屬高勞力工作，中高齡就業者能否適應高強度工作，有待觀察，希望政府協助讓工作環境和方式等更友善。

議員陳韋曄表示，鎖定二次就業或重返職場的民眾，的確可有效降低中壯年族群失業率，但也反映年輕世代不願投身觀光業的問題，政府和產業仍須思考如何打造讓所有族群都可接受的工作環境。

桃園

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