網分享超瞎「員工福利」 一票上班族白眼：員工餐得自己出錢

許多公司會推出優質的員工福利，以吸引各方人才與新鮮人入職，不過日前有上班族吐嘈，前公司的員工福利誇大不實，面試時說「不定時員工聚餐」，卻只是叫外送到辦公室，還要員工邊吃飯邊工作，而且得要「自己買單」，讓她氣得直呼「資方真的挺不要臉的」。

一名女性上班族在Dcard發文指出，自己的前公司在面試時，把自家的員工福利講的比一般公司還好一些，但現實是資方挺不要臉的，像是前公司說會有「不定時員工聚餐」，結果是某幾天中午問員工要不要吃一些日式料理、火鍋之類的，並幫忙叫外送到辦公室，要求員工一邊吃飯一邊工作，而且還要員工自己買單，也沒有餐費加給。

原PO接著指出，公司還強調有「咖啡機免費使用」，結果咖啡機是前員工從家裡搬到公司的，而且是一個比利時咖啡壺，員工沒有半個人知道怎麼使用，所以大家仍然去超商買咖啡。而且「下午茶」也是同事們下午叫飲料來喝，公司沒有出錢，「零食櫃」也是老闆買自己要吃的點心，放在公共區域，不准員工吃。

文末，原PO無奈表示「當初會決定要進這間公司，主要是人資強調員工福利做得很好，同事之間都很好相處，沒想到只有同事好相處是真的，員工福利是假的」。

對此爆料，網友們回應「你們公司真的很瞎」、「我前公司也是說咖啡機免費使用，零食吃到飽，結果老闆每天偷觀察員工喝幾杯，如果喝太多還被老闆私訊要求『注意咖啡使用量』，吃零食也被懷疑偷懶，果然免費的最貴」、「我真的遇過員工福利寫集體點餐，結果入職才發現是你要幫大家集體點餐，發完餐後還要拿食物去辦公桌繼續工作，午餐也是自費沒有補助，還沒有中午休息時間，而且另一個員工福利說享有勞健保，這種東西還能當作福利，重點是入職後發現老闆根本沒有幫大家保勞健保，真的太誇張」。