面試被當場錄取⋯她「1反應」讓公司反悔 網搖頭直呼：是妳太白目

社會新鮮人找工作「被當場錄取」，也千萬別掉以輕心？一名女網友表示在面試當下被當場錄取，面試主管詢問最快何時可以上班，但原PO過幾天才決定要到該公司上班時，對方卻以「後來覺得妳個性不合適」為由拒絕，讓她相當氣憤；不過，許多網友一聽反而搖頭直呼「是妳太白目！」

這名女網友透過Dcard發文分享面試經驗，才剛畢業的她向多家公司投遞履歷，某天面試一家公司後獲得「當場錄取」的好結果，面試主管問她最快何時可以上班，但她停頓了一下回覆「還有別家公司要面試」，決定過幾天再回覆該公司。

事後原PO決定到該公司上班，未料「打電話給那天面試我的主管，結果他竟然說，後來跟老闆討論覺得我的個性不太合適」，這番回覆讓她相當錯愕，怎麼會面試當天覺得她合適，過幾天又變得不合適？她氣得大罵「這樣錄取又拒絕是合理的嗎？」

貼文曝光後，不少人一語道破「我覺得妳有點白目，竟然說還有別間要面試，太老實了！」、「哪有人會傻傻的說還有其他面試，是我也決定不用妳」、「我要是資方，聽到妳這種騎驢找馬的態度真的不會錄取妳，好歹也騙一下吧」，也有人認為「在沒有看到紙本或電子offer之前，一切都是假的」。