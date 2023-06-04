家人不理解！他放棄台積電錄取「改去這裡」 網友也傻：怎麼選它

科技業一定要去台積電嗎？有網友昨（3）日透露，因放棄台積電的錄取通知改去面板業，導致每當跟親友聊到工作話題時，氣氛就會有些尷尬，讓他很無奈，貼文一出也引發網友熱議。

原PO在Dcard發文透露，自己是四大混血（指非本科生、跨科轉系）應屆碩畢生，在去年（2022）錄取某間面板業的研替（研發替代役），雖然有收到南科台積電製程整合的錄取通知，但還是決定去面板業。怎料決定出路後，只要親友開口問去哪裡工作，家人替原PO回答時態度都有些尷尬，還會補充說明：「他有錄取（台積電），我們也有說服過他，啊他就還是堅持選現在這間」。對此，他也詢問眾網友，「現在是不去台積電真的不行嗎？」

底下留言紛紛表示，「沒辦法，很多台灣人都只知道台積電、聯發科，我說我在NVidia他們都沒聽過」、「台積電綁一年半超吃主管的好嗎，被操被罵一年半又沒有他們的份，叫他們閉嘴」、「台積綁研替的話…感覺很痛苦」、「工作選喜歡的，以後不要後悔就好」。

也有許多網友不理解原PO的選擇，「我還真不懂你選面板不選台積的原因是什麼」、「一般人會想去的可能是業內有名的，這種就真的不用考慮外行人看法，但面板不管是業內或外行人都知道不優吧」、「沒去台積沒問題，但怎麼選來選去會選面板」、「去面板廠錢差兩三倍，公司氣氛又擺爛，平常做的和未來大趨勢又沒有什麼屁關係」。