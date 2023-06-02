起薪5萬、月休10天「半年徵不到拉麵師傅」 網點1關鍵：超鳥

每間公司行號提供的薪資福利都不同，日前一名網友在網路上發文，提到某間拉麵店開出拉麵熟手師傅待遇5萬起、月休10天，甚至提供員工餐，但似乎遲遲徵不到人，而貼文曝光後也掀起討論，有網友點出關鍵原因。

日前一名網友在PTT上以「麵店月薪5萬休10天包吃徵不到人？」為題發文，原PO表示看到某間拉麵店在徵人，拉麵熟手師傅待遇5萬起、月休10天，一般正職待遇3萬5到4萬2起、月休10天。徵人啟事上清楚寫道，師傅和正職每日工時含加班大約10小時，有員工餐與休息時間，「想要月休12天或15天也可，但皆為 兩頭班【兩頭班】又被稱為雙頭班、兩段班，是台灣不少餐飲業常用的排班制度，因為餐廳在兩個正餐中間時段人潮少，便將一天8小時工時拆成兩個時段，中間沒顧客非工時稱為空班，用這排班法來控制人事成本。 ，請洽店長詳談」。

原PO認為該業者開出的徵人條件相當不錯，甚至還可以月休15天，「做一休一」的工作模式非常爽。不過，原PO也發現徵人啟事貼了半年還沒撤掉，因此困惑詢問大家，「要是我是本地人就去了，為啥年輕人都不去呢，有沒有八卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「拉麵熟手，這技能不好找」、「熟手師傅還不如自己去開店」、「熟手5萬有很多嗎？而且還要加班欸」、「會缺這麼久就代表這職缺不是正常人做的」、「沒未來吧」、「要接觸熱啊」、「月休10天不可能，絕對有鬼」、「一定有貓膩（漏洞）啦，不然早就搶破頭」。

也有網友點出關鍵原因，「兩頭班超垃圾，從早到晚被綁在一家店裡」、「兩頭班實質就是早9晚10沒錯吧，中間休息也不可能真的休息，還要準備晚上的東西」、「兩頭班就是累，體感超過12小時」、「兩頭班超鳥，根本就壓榨員工」、「餐飲的兩頭班等於一整天都沒了」、「台灣餐飲業死守兩頭班，這種薪資活該留不住也找不到人才」。