職場性騷以同事居多 7到8成受害者低調沒申訴

民進黨爆職場性騷擾爭議，職場性騷問題再受關注。根據衛福部統計分析發現，受害者無論男女，職場性騷案加害人以同事居多，卻有高達7到8成受害者選擇低調處理。

民進黨前婦女部黨工指控遭性騷擾案，勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛今天接受中央社記者採訪指出，上午已與台北市政府勞動局聯繫，勞動局表示會盡快了解、處理。

黃維琛說，依事件處理SOP，後續將由性別平等會或就業歧視評議委員會，就個案評斷雇主是否有盡到防治義務或提出補救措施。

黃維琛強調，依性別工作平等法規定，防治性騷擾、讓勞工有安全工作環境，是雇主責無旁貸的事情，且若受雇者達30人以上，更應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法。

黃維琛說，一旦有勞工申訴性騷擾事件，雇主就要依相關辦法啟動調查及處理，該懲處的要懲處，且要設身處地，從勞工的角度提供幫助；若雇主沒有盡到防治責任，或事件後沒有處理，依法可處新台幣10萬到50萬元罰鍰。

根據衛生福利部統計性騷擾申訴事件調查結果，光是2022年就接獲申訴2086件，其中成立1515件、不成立457件、撤回114件，行為樣態包括言詞羞辱、毛手毛腳、偷拍、偷窺、跟蹤尾隨、展示騷擾文字或暴露隱私處等。

衛福部依據勞動部工作場所就業平等調查，分析2017年至2021年這5年間，女性於職場遭受性騷擾大致呈下降趨勢，男性則呈逐年上升，但無論女性還是男性的被性騷擾者，加害人皆以同事為多。

然而職場性騷擾當事人大多數選擇低調處理，未申訴比率約在7到8成左右。不願申訴主要原因中，有4成9為「當開玩笑，不予理會」，其他依次為「擔心別人閒言閒語」（15.5%）、「擔心失去工作」（13.5）、「擔心遭受二度傷害」（7.0%）、「不知申訴管道」（5.1%）、「擔心調離原工作」（4.4%）。