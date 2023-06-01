勞動部續推「充電再出發」 新增1情況 勞工參訓津貼提高

疫情紓困條例將於月底退場。勞動部今公布修正充電再出發訓練計畫，紓困條例於年6月30日屆滿後，將維持原計畫補助，另外新增受景氣情勢影響嚴重而符合特殊情形時，可提高參訓勞工訓練津貼至勞保投保薪資差額；事業單位訓練費用比照疫情期間補助提高至350萬元，最長可達6個月。

勞動部說明，為因應新冠肺炎疫情對就業市場造成衝擊，勞動部自2020年起推動擴大補助充電再出發訓練計畫，截至今年5月底，已有1萬9939家事業單位辦理訓練課程，協助12萬8174名員工參訓並領取訓練津貼。

勞動部表示，充電再出發訓練計畫配合紓困條例擴大提供減班休息勞工及事業單位補助已逾3年，紓困條例屆止後，將維持原計畫補助，提供事業單位訓練費用補助最高190萬元；勞工可免費參加訓練課程並依實際參訓時數，比照每小時基本工資發給訓練津貼補助，且每月最高100小時，但補助數額與勞工參訓期間的勞工保險月投保薪資，合計不得超過前一年現職的事業單位投保期間最高6個月平均月投保薪資。

此外，因考量部分行業如受景氣情勢嚴重影響，事業單位與勞工協議減少工時時數可能較高，影響勞工生計較大，勞動部說，此次修正充電再出發訓練計畫，包括該等事業單位與勞工如為就業保險促進就業實施辦法第6條公告辦理僱用安定措施的適用對象，或經目的事業主管機關會商勞動部，經評估有必要者，參訓勞工訓練津貼補助數額可提高至勞保投保薪資差額；事業單位訓練費用比照疫情期間補助額度提高至350萬元，提高補助期間最長為6個月。

勞動部說，現已提出參訓或辦訓申請月份跨越紓困條例截止後日期者，仍可依計畫核定結果辦理，無須於紓困條例屆滿後另案申請。曾申請訓練計畫者，如再申請該計畫，勞動力發展署也已簡化申辦流程，協助順利參加訓練及辦訓。