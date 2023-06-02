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忙著處理急件！上司又交辦新工作 「這樣回應」最正確

三采文化／ 文‧橫山信治
圖為上班族工作堆積如山示意圖。圖片來源/ingimage
圖為上班族工作堆積如山示意圖。圖片來源/ingimage

Q：你忙著處理急務，上司又在這時候交辦工作，你該如何回應？

①實在太忙了，萬一處理不好只是給上司添亂，所以直接表明你沒辦法。

②告訴上司你忙碌的原因和狀況。

③二話不說接下工作。

這一題的重點，不在於你能否如期完成工作，也不在於你能否替上司分憂解難；而在於你的反應會帶給上司什麼樣的情緒。請不要忘記，日常生活中的言行舉止，都會影響到你的個人評價。

選擇①【實在太忙了，萬一處理不好只是給上司添亂，所以直接表明你沒辦法】（-3分）

真的很忙的情況下，你必須說明自己當下的狀況。不過，上司跑來交代工作，你一下就拒絕對方，上司肯定會不高興。

上司一旦不高興，對你的評價也不會好到哪裡去。因此，這一個選項不行。就算你的上司再有雅量，也不該用這種方式回答。

選擇②【告訴上司你忙碌的原因和狀況】（-2分）

前一個選項我也說過，直接拒絕會影響你的評價。雖然這個選項同樣是拒絕，至少講法婉轉。可是，這兩個選項得到的評價差異不大，說明現狀或許上司會體諒你，但對方同樣不會高興。上司要交代任務卻被拒絕，不可能還和顏悅色。

選擇③【二話不說接下工作】（無敵加分）

不管在何種狀況下，先答應上司幫忙。會選擇這一個選項的人，在這個情境中，職場好感度非常高。這種人不必旁人指點，早晚都會成功。這一題直接選擇③的人，只要維持原來的言行舉止，一定會得到極高的評價。至於其他題目的成績如何，反倒不是那麼重要。

反過來說，乖乖遵從上司的指示，是提升個人評價的捷徑。只是，按照我個人觀察，能做到這點的社會人士，頂多只占百分之○．二—也就是五百人中只有一人。而那百分之○．二的人通常年紀輕輕就位高權重、功成名就。

所以，請先從遵照上司的指示做起。只要你做到了八成，剩下的兩成即使拒絕也不會影響到你的好評。

如果你每一次都遵從上司指示，卻遲遲得不到上司的好評，那代表上司並沒有察覺到你的誠意。可能你的表情、聲音和說話方式，有些心不甘情不願吧。這樣你的順從效果會大打折扣，請好好反省一下自己平日的言行。

人看重的終究是感情

這一題算是陷阱題。很多商管書都說，上司的目的是要你完成工作，因此遇到困難要講清楚，不要隨便答應你辦不到的事。

然而，上司也是人。請你先放下工作期限或工作量的問題，思考一下上司的情緒。假設你是上司，你交代部下做一件事情，部下卻直接拒絕你，請問你內心做何感想？

反之，部下先一口答應，再說明目前遭遇的困境，上司的情緒就比較不會受到影響。接下來，你可以詢問上司，可否先完成手頭上的工作，再來處理交辦事項。

如果上司很急的話，自然會找其他人幫忙；不急的話，上司自然會給你時間處理。換一個說法，你就能獲得上司的諒解，又不得罪人。

《職場好感學：讓老闆喜歡、主管器重、同事信任的28個關鍵》。圖／三采文化提供
《職場好感學：讓老闆喜歡、主管器重、同事信任的28個關鍵》。圖／三采文化提供

你也可以提供選項，讓上司選擇。比方說，先答應上司的要求，接著再問上司，應該先處理手邊的作業？還是先處理他交代的工作？

也就是交給上司選擇，你不必自己決斷。同樣是告訴上司你很忙，但這種說法不會得罪上司，上司也能做出冷靜的判斷。

簡單來說，就是換一下表達的先後順序，內容本身沒有太大的差異。可是，這點小事足以影響人際溝通，以及之後的評價。因此，一開始先答應幫忙，不要一秒拒絕對方。之後再說出你的難處，才是最聰明的做法。

職場神應對

先答應幫忙，接著再商量處理辦法。

(本文摘錄自《職場好感學：讓老闆喜歡、主管器重、同事信任的28個關鍵》，三采文化出版，未經同意禁止轉載。)

加班

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