開會遲到了..你被主管罵、同事卻被誇？原來是他這樣說

Q：因為列車延誤，你會晚三到五分鐘進會議室。這時候你該怎麼做？ ①告知上司，你會遲到五分鐘。 ②告知上司，你會遲到十分鐘。 ③努力想辦法趕往公司，不願浪費時間聯絡。 ④告知上司，你會遲到一會兒。

守時是社會人士的基本要求，但難免會有不得已遲到的狀況。此時，你的應對方式會影響主管對你的評價。這個問題的關鍵在於，你要如何回應對方的預期。

選擇①【告知上司，你會遲到五分鐘】（-2分）

大部分的人應該都是選這個選項。當你預期自己會遲到五分鐘，老實說出會遲到的時間，本身並無不妥。不過，實際情況和對方的預期一致（對方預期你遲到五分鐘，而你真的遲到五分鐘），你在主管眼中就只是一個「遲到五分鐘的人」。不過當你遲到越久，評價就越低，這個選項不是最好的應對方式。

選擇②【告知上司，你會遲到十分鐘】（+1分）

這個選項才是本題的最佳解答。各位可能很疑惑，都已經讓對方乾等了，說自己會更晚到豈不更糟糕？別忘了，要把對方的預期心理也一併考量進去。選這個答案，可以改變對方的印象分數。

事先告知你會遲到十分鐘，然後你早個五分鐘到場，對方就會覺得你早到，還會認為你很重視彼此的約定。

與其老實告知可能遲到的時間，不如先說自己會晚點到，接著早點到場。以結果論來說，這樣能帶給對方好印象。當然，能不遲到就不要遲到，但記住這個技巧，對你大有助益。

選擇③【努力想辦法趕往公司，不願浪費時間聯絡】（-2分）

在商場上，知會與聯絡是非常重要的工作原則。因此，乍看這是一個糟糕的選項。如果你平常從不遲到，只遲到五分鐘還無傷大雅，沒聯絡也不會降低個人評價。只要你不是遲到慣犯，選③或①分數都是一樣的。

不過，若是遲到十五分鐘以上，最好事先聯絡，緩解對方的不安。

選擇④【告知上司，你會遲到一會兒】（-3分）

④是最差的選項。無法預估自己會遲到多久，那還不如別聯絡。對方根本無從得知你會遲到五分鐘還是二十分鐘，如要聯絡，就不要用這種抽象的說法。這個選項比③還糟糕。

不得已遲到時，回應的方法就要更聰明

遲到等於是浪費對方寶貴的時間，同時打破彼此的約定，所以就算別人給你低評價也怨不得人。然而，久久遲到一次，而且沒有遲到太久的話，不會影響到你的評價。

大家看的是連續性的表現，不會只憑單一行為去評價，過往的言行和平日的舉動才是判斷依據。

所以，平日守時的人久久遲到一次，評價不會下降太多。對方只會認為你是碰到不可抗力的因素，或是最近太忙碌。

倘若你是這類型的人，那就不要浪費時間聯絡，直接趕往現場比較好（選項③）。問題是，假設你沒有準時到場，肯定會讓對方擔心。因此，事先通知自己會晚點到，然後盡量提早抵達，你就能滿足對方的預期心理，這就是我推崇②的最主要理由。

另外，大多數人在報備自己的遲到時間時，說法都比較含蓄。例如，當你可能遲到三分鐘到五分鐘，你會告訴對方，自己會遲到三分鐘左右。遲到的人都有樂觀的預期心理。

比方說，他們會祈禱自己一路順暢，這樣就可以提早抵達。但我不建議各位用這種聯絡方式。

就算你真的只遲到三分鐘，在對方心中你依舊是個遲到的人。不幸遲到的時間拖得更晚，你等於背叛了對方的期待。所以這種說法空有風險，沒有好處。

《職場好感學：讓老闆喜歡、主管器重、同事信任的28個關鍵》。圖／三采文化提供

順帶一提，某位大牌歌手是業界知名的遲到慣犯。他最厲害的地方在於，如果他可能遲到半小時，他會乾脆遲到兩小時。遲到半小時會被工作人員罵，但遲到兩個小時，工作人員反而會感謝他肯來。

當然，一般上班族用這種手法一定會丟飯碗，請各位不要模仿。請嚴守不遲到的基本原則。

職場神應對 不得已遲到時，先告知對方你會晚點到，並提早到場。

(本文摘錄自《職場好感學：讓老闆喜歡、主管器重、同事信任的28個關鍵》，三采文化出版，未經同意禁止轉載。)